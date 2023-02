parole e musica di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che per la sua squadra vorrebbe un calcio propositivo, ma per cui il terreno di gioco di San Siro, oggi, rappresenta un ostacolo. E anche per il Milan, inevitabilmente, non è da meno perché ormai, anche ad occhio nudo,Il celebre albero di Natale di Roma arrivato già provato nella capitale dopo il suo lungo percorso?Il pallone rimbalza male, l’erba è spesso trasformata in terriccio, e le zolle si sollevano al minimo passaggio.. Sono troppe le partite in calendario e, anche quest'anno, non ha aiutato il doppio impegno di Coppa Italia ravvicinato con entrambe le formazioni milanesi impegnate in casa nel giro di pochissimi giorni."Il freddo incide, e ovviamente le tante partite. Nella seconda settimana di gennaio in sette giorni ci sono state quattro gare, due finite ai supplementari. A queste condizioni non c’è erba che tenga. Non ha il tempo di rigenerarsi".Utilizziamo tutte le diavolerie tecniche disponibili. Il terreno è riscaldato dal basso e tenuto a 16 gradi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Poi ci sono le lampade fotosintetizzanti, carrelli che illuminano il campo a 600 kilowatt, per far crescere più velocemente l’erba. Ci sono piccole serre che mettiamo vicino alle porte e fertilizzanti per rafforzare il manto erboso.