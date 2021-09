. E invece no. Perché è in categorie come questa che episodi curiosi e, perché, meritevoli di lode si verificano con maggiore frequenza. Riavvolgiamo il nastro e spieghiamo quello che è successo: la Fidelis Andria conduce per 1-0 grazie alla rete su rigore di Di Piazza e i padroni di casa cercano con forza il pareggio.grazie a un gol di Tenkorang che buca in uno contro uno il portiere avversario.Il giocatore del Campobasso, infatti, si invola verso la porta della Fidelis Andria, il: un gesto di sportività. La Fidelis Andria, infatti, aveva buttato la sfera in rimessa laterale perDopo la rete dell'1-1, maturata in modo così bizzarro, si accendono gli animi e qualche giocatore della Fidelis rincorre Tenkorang che, inconsapevole, festeggia la rete.Il Campobasso, infatti, su indicazione del proprio allenatore, lascia strada libera alla Fidelis Andria per permettere di pareggiare. C'è un problema: Dalmazzi, in buona sostanza ultimo difensore dei padroni di casa, si oppone a Bubas e lo priva della sfera.. Un gesto di fair play fortemente voluto da Mirko Cudini, tecnico di casa,. Un gesto di estrema sportività elogiato anche dal presidente Ghirelli: ''quello compiuto dalla squadra del Campobasso. Ha restituito palla ai calciatori dell’Andria e ha consentito di segnare una rete e tutto ciò mentre era sotto di un goal.. Sento forte il bisogno di dire grazie ai calciatori, ai tecnici, ai dirigenti, al presidente del Campobasso Mario Gesuè.