Più indietro l’argentino Simeone a 7 e a 6 punti Latte Lath e Ciro Immobile. Fra le sorprese lo svedese del Lecce, Pontus Almqvist, con 5.Ultimo atto alla vigilia dell’inizio del campionato. Non c’è una pretesa statistica, ovviamente, è solo un’idea per seguire da vicino la condizione dei nostri bomber. Alla base della classifica c’è un sistema che assegna punteggi diversi. I criteri sono questi:-3 punti per ogni gol realizzato contro una squadra dei primi 5 campionati d’Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A) e di Brasile e Argentina;-2 punti per ogni gol realizzato contro una squadra della seconda serie dei primi 5 campionati d’Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A) e della prima serie di tutti gli altri campionati;-1 punto per ogni gol realizzato contro una squadra della terza serie dei primi 5 campionati d’Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A), della seconda serie di tutti gli altri campionati e nelle sfide in “famiglia”, come è accaduto per esempio per Fiorentina A-Fiorentina Primavera o nelle sfide contro le formazioni Primavera di altri club, come Cagliari-Roma Primavera. Poiché si giocano prima dell’inizio del campionato, verranno conteggiate anche le gare di Coppa Italia.