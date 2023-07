Anche quest’anno calciomercato.com ha messo in cantiere la classifica del “cannoniere dell’estate”. Si tratta di una classifica basata sui gol segnati nelle amichevoli delle squadre di Serie A che vedrà il suo ultimo atto alla vigilia dell’inizio del campionato. Non c’è una pretesa statistica, ovviamente, è solo un’idea per seguire da vicino la condizione dei nostri bomber. Alla base della classifica c’è un sistema che assegna punteggi diversi. I criteri sono questi:



-3 punti per ogni gol realizzato contro una squadra dei primi 5 campionati d’Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A) e di Brasile e Argentina;



-2 punti per ogni gol realizzato contro una squadra della seconda serie dei primi 5 campionati d’Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A) e della prima serie di tutti gli altri campionati;



-1 punto per ogni gol realizzato contro una squadra della terza serie dei primi 5 campionati d’Europa (Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A), della seconda serie di tutti gli altri campionati e nelle sfide in “famiglia”, come è accaduto per esempio per Fiorentina A-Fiorentina Primavera. Da segnalare che proprio la squadra viola parte avvantaggiata avendo già giocato due partite con avversarie da...classifica. Questa la prima tappa che vede al comando il centravanti viola.



3 PUNTI: Cabral (Fiorentina)



2 PUNTI: Jovic, Terzic e Sabiri (Fiorentina); Fabbian, Sensi ed Esposito (Inter); Pobega (Milan); Colombo (Milan); Berardi e Defrel (Sassuolo)



1 PUNTO: Brekalo (Fiorentina); Immobile, Pedro, Zaccagni, Felipe Anderson e Diego Lopez (Lazio); Messias, Romero e Zeroli (Milan)