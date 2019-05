Fascia da capitano o no, Federico Chiesa non resterà a lungo alla Fiorentina e, al contrario, è destinato a lasciare il club viola al termine della stagione. Un'annata travagliata che sta implodendo su sè stessa dopo l'addio a Pioli e la frattura fra la proprietà e la tifoseria. Un clima di tensione che non spinge certo i giocatori a restare a Firenze, nemmeno coloro che, come Chiesa, ai colori viola sono fortemente legati.



NON VUOLE FORZATURE - Chiesa è quindi pronto a lasciare la Fiorentina, ma per farlo sta ponendo due condizioni. La prima è rimanere in Italia, campionato che sente suo e in cui si trova bene. La seconda è lasciare Firenze col sorriso, ricompensando il club viola per aver creduto in lui, e portando alla dirigenza un'offerta irrinunciabile.



OFFERTA JUVE - Due condizioni che restringono a pochi club, probabilmente solo a Inter e Juventus, il cerchio delle possibili destinazioni. Il club bianconero è al lavoro da oltre un anno per provare a trovare un'intesa e secondo Tuttosport ha già presentato una bozza di offerta a lui e alla Fiorentina. 50 milioni più il cartellino di Orsolini (che va convinto) per una valutazione complessiva di 70 milioni e un quinquennale da 5 milioni all'anno al giocatore, praticamente il quadruplo di quanto percepisce a Firenze. Basterà per chiudere l'affare?