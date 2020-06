Rimane estremamente tesa la situazione dell'ordine pubblico in tutti gli Stati Uniti a una settimana di distanza dall'uccisione a Minneapolis del cittadino afro-americanoda parte dell'agente di polizia Derek Chauvin, successivamente arrestato. Le violenze e le scene di devastazione non si arrestano, come le reazioni in certi casi scomposte delle forze dell'ordine, invitate tuttavia dal presidente Donald Trump a ripristinare con decisione la normalità.- L'inquilino della Casa Bianca ha addirittura invocato l'ausilio dell'esercito, ma una presa di posizione fortemente contraria è arrivata da Markin casi di rivolte interne. Nel frattempo,Il suo cadavere è stato trovato sul marciapiede davanti al negozio e al momento le indagini non hanno ancora portato all'individuazione dei colpevoli.- Arriva intanto nei confronti degli Stati Uniti e della sua amministrazionee della rappresentante per il rispetto dei diritti civili, l'ex presidente del Cile: "Le voci che si levano per la fine delle violenze della polizia contro le persone di colore meritano di essere ascoltate. E". Bachelet ha anche evidenziato gli episodi di aggressioni senza precedenti nei confronti dei giornalisti e delle troupe che hanno documentato gli scontri in molte città, finendo per diventare oggetto della repressione di alcuni corpi di polizia.