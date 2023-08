Il casinò William Hill organizza tornei o competizioni per i giocatori?

Stai cercando una recensione di William Hill? Questo portale fa capo a uno dei brand più noti nel settore a livello internazionale. La sua storia affonda le radici nel lontano 1934, quando venne aperto il primo centro scommesse in terra britannica.

Da allora, attraverso una miriade di acquisizioni ed evoluzione, William Hill ha conquistato la fiducia di milioni di scommettitori e appassionati di giochi da casinò online in tutto il mondo. Da quando ha aperto le sue porte al mercato italiano nel 2011, William Hill ha continuato a consolidare la sua reputazione come un operatore affidabile, ricevendo la concessione dall’AAMS / ADM.

Con questa recensione, vogliamo vedere nel dettaglio quanto ha da offrire William Hill, fornendo una panoramica completa e trasparente a tutti coloro che sono interessati a sapere di più su questo bookmaker e casino online.

Sulla base dei nostri test, gli esperti hanno dato dei voti da 1 a 5 nelle seguenti categorie principali:

Valutazione generale: 4,0/5

Bonus: 4,2/5

App mobile: 4,0/5

Casino: 4,3/5

Supporto: 4,4/5

Usabilità: 4,1/5

Scommesse: 3,7/5

Oltre alla sua interfaccia d’uso completa e intuitiva, William Hill si fa notare anche per la facilità con cui è possibile completare prelievi e depositi, attraverso vari metodi di pagamento sicuri.

Dal lato della sicurezza, William Hill dovrebbe farti dormire sonni tranquilli. Parliamo di un brand che fa capo a un gruppo di rilevanza mondiale, la cui reputazione è dimostrata anche dalla quotazione alla prestigiosa Borsa di Londra.

Nel resto della recensione di William Hill, scopriremo insieme i punti di forza e gli spazi di miglioramento di questo casino italiano sicuro.



Casinò di William Hill

Come abbiamo già anticipato, William Hill è un nome famoso nel mondo delle scommesse sportive. Tuttavia, negli anni, questo colosso dell’iGaming ha diversificato la propria proposta di gioco, allargandosi in altri ambiti, offrendo così un casinò online di primo piano, oltre a una sezione dedicata ai giochi live, al bingo e agli sport virtuali.

La ricchezza e la varietà del casinò online di William Hill per certi versi è sorprendente, considerando che, almeno inizialmente, questa non era la specializzazione del brand. Al momento, si possono testare più di 1.000 giochi diversi.

Giochi del casinò

A farla da padrone dal lato numerico ci sono slot machines, visto che si parla di oltre 500 titoli. Oltre alla comoda barra di ricerca, in alto a sinistra è possibile filtrare le slot machine fra:

Novità

Popolari

Fire Blaze

La scelta dei filtri non è molto ampia. Si tratta sicuramente di un ambito sul quale il casinò di William Hill dovrebbe lavorare. Non è nulla di troppo grave, però, visto che la barra di ricerca funziona bene, è reattiva e compensa a questa piccola mancanza.

Oltre alle slot, non mancano poi i grandi classici dei giochi da tavolo come roulette, blackjack e baccarat. La qualità di questi giochi è garantita dalla collaborazione con provider leader nel settore come Playtech, NetEnt, IGT e Novomatic. Inoltre, quasi tutte le slot machine e i giochi classici si possono provare in modalità “Demo”, cliccando sulla “i” in alto a destra nell'immagine di miniatura e poi su “Pratica”, nella finestra che si aprirà subito dopo.

Casinò live

La dimensione live del casinò non è da meno: con varie opzioni fra game show, tavoli e slot live, si tratta senza dubbio di una delle migliori piattaforme in Italia per quanto riguarda i casinò live disponibili online.

Limiti di prelievo

William Hill ha stabilito limiti di prelievo chiari, nel rispetto della normativa italiana. La cifra precisa che può essere prelevata dipende dal metodo di pagamento selezionato, dal saldo disponibile e dal limite massimo su tutta la piattaforma. Questo determina che i giocatori possono prelevare fino a 80.000 € in una singola transazione.

Ovviamente, non si tratta di un’informazione rilevante per la maggior parte degli utenti. Ma chi gioca molto e muove grandi volumi, accoglierà sicuramente in maniera positiva la notizia per cui è possibile effettuare un prelievo ingente in una sola soluzione.

Promozioni casino William Hill

Passando a un altro aspetto interessante, ovvero il bonus benvenuto casino e le altre promozioni, William Hill dimostra di tenere ai suoi utenti. I nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta ricevono immediatamente 20 € di bonus senza deposito dopo la registrazione, seguiti da 200 giri gratis alla conferma del documento. Inoltre, il bonus sul primo deposito può arrivare fino a 1.000 €, a seconda della cifra ricaricata. Ma le promozioni non finiscono qui: è anche disponibile il William Hill Club, un programma fedeltà per il casinò che mette a disposizione bonus ogni mese sulla base dell’attività di gioco.

Sulla base di quanto detto finora, non c’è da stupirsi che William Hill sia una delle piattaforme più apprezzate dagli utenti. Molti lodano la chiarezza del sito, il numero e la varietà di giochi, oltre all'efficienza del servizio clienti. Rimangono delle zone d’ombra, rispetto alla facilità di navigazione e ai limiti di puntata nelle scommesse sportive, ma ne parleremo dopo più nel dettaglio.

Scommesse sportive su William Hill

La proposta dedicata al betting si può trovare cliccando su “Scommesse” nella barra di navigazione principale di WH, in alto a sinistra. Scommesse Sportive su William Hill: Caratteristiche, Quote e Opportunità di Gioco

Rispetto a qualche anno fa, le scommesse sportive rappresentano un aspetto quasi secondario della proposta di William Hill, storico nome nel settore del betting. Sulla base dei nostri test, quali sono le caratteristiche principali di questo bookmaker?

Mercati per le scommessa e quote

Dai principali campionati di calcio di tutto il mondo alle discipline sportive meno gettonate in Italia, non mancano davvero le opzioni di scommessa su William Hill Gli utenti possono piazzare le loro puntate su eventi sportivi di vario genere, dalla Serie A italiana alla NBA, passando per tornei di tennis come Roland Garros o competizioni di rugby come il Sei Nazioni.

Le quote proposte da William Hill sono competitive, con payout almeno teoricamente superiori alla media. Diciamo teoricamente perché, secondo quanto riportato da diversi utenti su Trustpilot, William Hill metterebbe dei limiti molto stringenti alla somma che si può puntare. Ovviamente, si tratta di opinioni personali che non rappresentano necessariamente la verità al 100%.

Caratteristiche delle scommesse live

La sezione live di William Hill è una delle più apprezzate dai suoi utenti. Cliccando su “Live”, nel menù in alto a sinistra, infatti, è possibile piazzare scommesse in tempo reale su eventi di vario tipo.

La piattaforma offre anche la possibilità di seguire in streaming alcune delle competizioni, un vantaggio non indifferente per chi vuole essere sempre aggiornato sull'andamento dei match.

Competizioni quotate su William Hill

Il calcio, come succede in tutti i migliori bookmaker italiani, domina la proposta di gioco di William Hill, con la Premier League inglese, la Serie A italiana e la Liga spagnola tra i campionati con il maggior numero di mercati e le quote più competitive.

Detto questo, anche altri sport come il basket, con la NBA in primis, hockey su ghiaccio e il tennis, con i tornei del Grande Slam, occupano una posizione di rilievo.

Velocità di elaborazione delle scommesse e aggiornamento dei risultati

Uno degli aspetti che i giocatori più esperti valutano con grande attenzione è la rapidità con cui vengono accettate ed elaborate le scommesse, oltre all'aggiornamento tempestivo dei risultati. William Hill si dimostra in linea con la media di settore sotto questo aspetto, offrendo un servizio fluido e senza particolari punti deboli.

Limiti di scommessa

I limiti di scommessa su William Hill sono fissati dall'ADM. Le puntate singole e multiple hanno un limite minimo di 1 € e una vincita massima di 10.000€. Per i sistemi, invece, la vincita può arrivare fino a 50.000 €. A seguito delle recenti modifiche, rese applicabili dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ora è possibile anche piazzare scommesse a con multipli di 0,50 €.

Tutta la versatilità che serve a chi piazza molte scommesse e vuole avere un controllo minuzioso del proprio bankroll. Da questo punto di vista, William Hill non ha ancora implementato il cash out ma potrebbe farlo a breve.

Sicurezza e regolamentazione

La salvaguardia dei dati personali e delle transazioni finanziarie dei clienti dovrebbe essere una delle priorità per qualsiasi casinò affidabile. E William Hill, un nome di una certa risonanza internazionale nel mondo del gioco online, come garantisce la sicurezza dei suoi utenti?

Misure di sicurezza

William Hill assicura la sicurezza delle informazioni attraverso una connessione cifrata a 256 bit, certificata da Thawte, un'autorità riconosciuta in materia di certificazioni digitali a livello internazionale. Questa cifratura è paragonabile a quella utilizzata dalle istituzioni bancarie e assicura che i dati sensibili degli utenti non finiscano nelle mani sbagliate.

La piattaforma applica inoltre un rigoroso sistema di verifica dell'identità. Gli utenti devono fornire documenti validi come carta d'identità, patente o passaporto per la convalida del proprio account, così come imposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Oltre alla protezione dei dati, William Hill tutela i giocatori in altro modo. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di impostare limiti di deposito e di puntata, evitando così che l’emozione del momento possa tirare brutti scherzi.

E per coloro che sentono il bisogno di prendersi una pausa dal gioco con denaro vero, la funzione di autoesclusione permette di sospendere temporaneamente o definitivamente le funzioni del proprio conto di gioco.

Licenze e autorizzazioni

Allargando il discorso sulla regolamentazione, William Hill brilla grazie alla sua trasparenza e conformità alle norme. La società ha ottenuto la licenza ADM numero 15038 nel 2011, che le permette di operare legalmente in Italia anche online.

Questa licenza, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, autorizza William Hill a fornire servizi di gioco su casinò online, scommesse sportive, bingo e poker ai cittadini italiani. La sede principale della società si trova a Londra, ma la licenza ADM è stata assegnata alla consociata maltese.

Bonus William Hill e promozioni

Diamo ora uno sguardo ai bonus, con una veloce panoramica sulle due offerte di benvenuto proposte da William Hill. La prima è riservata alle scommesse sportive, mentre la prima è pensata per il casinò.

Le due offerte NON sono cumulabili, visto anche l’ammontare del bonus.

Bonus scommesse di benvenuto William Hill da 125 €

William Hill accoglie i nuovi giocatori con un bonus di benvenuto dedicato alle scommesse sportive, che offre anche l’opportunità di esplorare altri giochi.

Il bonus di benvenuto ha un valore massimo totale di 125 €, così suddivisi:

5 € di Bonus Scommesse utilizzabile su calcio tennis basket e tutti gli altri sport.

20 € in Game Bonus William Hill.

100% sul tuo primo deposito fino a 100 €

Cosa fare per ricevere il bonus di benvenuto scommesse di WH:

Registrati e utilizza il codice promozionale ITA125. Effettua il tuo primo deposito usando una carta di credito/debito o Apple Pay (Revolut esclusa) per farti accreditare un bonus sul tuo primo deposito. Dopo aver verificato il tuo conto e avere eseguito una scommessa in denaro reale, ricevi ulteriori 5 € di bonus scommesse. Ricevi altri 20 € di game bonus, effettuando una puntata con denaro vero ai giochi indicati sul sito ufficiale.

Requisiti del welcome bonus scommesse :

Per ricevere tutto il bonus, bisogna scommettere l'ammontare depositato (fino a 100 €) ogni settimana per 4 settimane consecutive.

Sono considerate qualificanti solo le multiple, con quota uguale o superiore a 2.00.

Ogni settimana, verrà assegnata parte del bonus scommesse di benvenuto.

Bonus casinò di benvenuto di William Hill

In alternativa al bonus scommesse fino a 125 €, è disponibile un’altra promozione, così suddivisa:

20 € in Game Bonus

Fino a 1.000 € di bonus cash (vedi requisiti di puntata più in basso)

200 Free Spin dopo la verifica del conto.

Cosa fare per ricevere il bonus di benvenuto di William Hill casino:

Registrati, compilando il modulo di iscrizione, inserendo tutti i dati necessari.

Fai un deposito e gioca con denaro reale su uno qualsiasi dei titoli del casinò sviluppati da PlayTech per ricevere il Game Bonus.

Dopo il primo deposito e aver effettuato almeno uno spin con denaro reale, convalida il tuo account per ricevere 200 Free Spin.

Requisiti di puntata:

Dopo aver giocato l'importo del Bonus Cash almeno 35 volte entro 7 giorni dalla registrazione, potrai convertirlo in Denaro Reale.

Viene applicato un tasso di conversione sul rigioco. Le slot machine contribuiscono al 100%, mentre gli altri giochi in misura minore, così come indicato nella tabella completa sul sito ufficiale, nei T&C dell’offerta.

Applicazione mobile

William Hill propone 2 app distinte: una dedicata alle scommesse sportive e una per il casinò online. La presenza di 2 app native rappresenta un punto di forza, soprattutto per gli utenti che preferiscono piazzare le proprie scommesse online. Quali sono le differenze al sito web ottimizzato per mobile e qual è il feedback degli utenti a riguardo? Scopriamolo insieme.

Confronto con il sito web ottimizzato

L’app mobile nativa di WilliamHill, nel suo complesso, offre praticamente tutte le funzionalità che sono disponibili sul sito web. Questo significa scommesse su vari sport, la possibilità di seguire eventi in streaming attraverso la William Hill TV e poter così puntare in tempo reale sui principali eventi in corso.

Tuttavia, come con la maggior parte delle applicazioni mobile, potrebbero esserci alcune funzionalità specifiche o promozioni che variano leggermente rispetto alla versione desktop. Inoltre, il sito mobile non chiede all’utente di scaricare e installare alcun file. Esperienza d’uso? Meno ottimizzata ma comunque ottima.

Valutazione della velocità e affidabilità

Gli utenti hanno apprezzato la velocità e l’affidabilità dell'app, come evidenziato da una recensione che sottolinea la qualità complessiva dell'app e la sua velocità di connessione nella pagina dedicata dell’Apple App Store.

Tuttavia, alcune persone parlano di problemi di interfaccia e navigazione, suggerendo che ci potrebbero essere aspetti da migliorare.

Compatibilità con i principali sistemi operativi e procedura di installazione

L'app è disponibile sia per iOS che per Android. Se gli utenti di iOS possono scaricare l'app direttamente dall'App Store, chi ha uno smartphone o un tablet Android deve seguire una procedura leggermente diversa a causa delle restrizioni di Google sul betting. Questa procedura richiede di scaricare il file .apk dal sito di William Hill e autorizzare l'installazione da fonti sconosciute sul proprio dispositivo.

Caratteristiche esclusive

Tra le caratteristiche distintive dell'app ci sono le sezioni dedicate a “Quote Maggiorate, Speciali Combo e le Quote Flash”. Inoltre, la WHTV consente di seguire tantissimi eventi sportivi in diretta streaming, direttamente dal proprio smartphone.

Come scaricare l’app di William Hill

Per gli utenti iOS, è sufficiente andare all'App Store, cercare "William Hill Scommesse Online" e procedere con il download. Invece, gli utenti Android devono accedere al sito web di William Hill, trovare il link per il download dell'app Android, seguire le istruzioni per scaricare il file .apk e completare la procedura per poi fare login sul proprio dispositivo.

Metodi di pagamento

Per valutare WilliamHill, una recensione deve anche considerare i metodi di pagamento disponibili per depositare e prelevare fondi. Qui di seguito, analizzeremo nel dettaglio l’argomento.

Metodi di deposito

William Hill accetta vari metodi di deposito, tra cui:

Carte di credito/debito: Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club e Delta, con un limite minimo di 10 € e un limite massimo che arriva fino a 99.000 €. La transazione è immediata, dato che richiede pochi secondi.

Portafogli elettronici: Neteller e Skrill permettono depositi da 10 € fino a 32.000 e 100.000 €. Lo stesso vale anche per Paypal.

Carte prepagate: Postepay e Kalibra con limiti tra 5 e 99.000 €, e Paysafecard da 10 a 250 €.

Altri metodi: Il bonifico bancario ha un range tra 30 e 120.000 €, ma è l'unico che richiede un tempo di attesa più lungo, dai 3 ai 5 giorni lavorativi.

Un particolare da mettere in luce è che non tutti i metodi di pagamento sono considerati qualificanti per ottenere il bonus scommesse di benvenuto, così come precisato più in alto.

Opzioni di prelievo

Quando si tratta di prelievi, William Hill non è da meno:

Carte di credito: Visa, Visa Electron e Delta, con limiti che variano da 5 a 80.000 €. L'elaborazione può richiedere da 1 a 3 giorni lavorativi, sebbene con Visa Direct la transazione possa essere perfezionata in sole 4 ore.

Portafogli elettronici: Skrill e Neteller propongono prelievi minimi a 5 €, con un massimo rispettivamente di 80.000 e 32.000 €. Le transazioni vengono elaborate in 1 giorno lavorativo.

Carte prepagate: Postepay e Kalibra, con limiti compresi tra 5 e 80.000 €, richiedono da 1 a 3 giorni lavorativi.

Bonifico bancario: il prelievo tramite questo metodo ha un limite minimo di 30 e massimo di 120.000 € e possono essere necessari fino a 5 giorni lavorativi per l'elaborazione.

Supporto clienti

Per quanto riguarda l’assistenza clienti, la valutazione è positiva perché i tempi di risposta sono brevi e gli operatori si sono sempre dimostrati cortesi e professionali. Però il voto paga l’assenza di un numero di telefono affidabile cui fare riferimento per questioni molto complesse o contatti sui social.

Infatti, il supporto clienti di William Hill è composto dalle due seguenti risorse:

FAQ: una sezione con tante guide e risorse utili per rispondere ai principali dubbi, così che gli utenti possano risolvere qualsiasi questione in autonomia, senza appesantire inutilmente l’assistenza.

Live chat: nel caso in cui l’utente non sia riuscito a trovare la risposta che cercava, potrà contattare l’assistenza tramite chat dal vivo, con un semplice click. Bisogna quindi selezionare l’argomento della richiesta e spiegarla brevemente la questione nel campo fornito, prima di entrare in contatto con l’operatore.

Recensioni e feedback degli utenti

I nostri esperti hanno anche dato un’occhiata su Trustpilot per scoprire cosa pensano gli utenti di William Hill. Ovviamente, si tratta di opinioni personali, da prendere con tutte le riserve del caso.

La maggioranza delle recensioni consultate riflette una opinione negativa, con un TrustScore di 1,5 su 5 basato su un totale di 219 recensioni. Analizzando più in dettaglio, ben l'88% delle recensioni ha assegnato alla piattaforma una stella su cinque. Le principali critiche riguardano blocchi delle scommesse e molteplici segnalazioni riguardo alle slot.

Tuttavia, non tutte le recensioni sono negative. Alcuni utenti hanno parlato positivamente della piattaforma, ad esempio sottolineando l'affidabilità nei pagamenti delle vincite.

A dispetto della varietà di opinioni, è importante notare che non sono presenti menzioni di premi o riconoscimenti specifici ricevuti da William Hill nei feedback analizzati.

Al di là di questi feedback, vale la pena ricordare che nel 2014, precisamente a ottobre, WilliamHill è stato premiato da EGR (eGaming Review) come “Operatore di scommesse sportive dell'anno” e ha ottenuto il riconoscimento “Stella nascente dell'anno” per il mercato italiano.

Alternative a William Hill

Vediamo qualche piattaforma alternativa a WH, per chi non è convinto al 100% di questa piattaforma.

Betclic

Una delle piattaforme di scommesse di maggiore fama in Europa, Betclic è un sito autorizzato dall’ADM con un ricco bonus di benvenuto e un’applicazione dedicata alle scommesse sportive che ha raccolto recensioni molto positive.

LeoVegas

Affermatosi inizialmente come casinò online, LeoVegas ha successivamente ampliato la sua offerta includendo anche le scommesse sportive. Grazie alla sua app mobile di alta qualità, LeoVegas è apprezzato da tutti gli utenti che scommettono da smartphone.

Betway

Betway propone una sezione dedicata al betting, suddivisa in 15 discipline diverse su cui scommettere, oltre a una ricca sezione dedicata al casinò. Il brand è noto per le sue quote competitive e per l’offerta di benvenuto che prevede anche un bonus casinò senza deposito in free spins.

Come iniziare a giocare su William Hill

Iniziare a giocare su William Hill non è complicato. Qui di seguito, ti guideremo attraverso ogni fase per iniziare nella maniera giusta e aprire un conto di gioco in modo veloce e sicuro.

Registrazione

Visita il sito web di William Hill. Clicca su "Registrati" in alto a destra nella homepage. Compila il modulo di registrazione fornendo i tuoi dati personali come nome, cognome, data di nascita e indirizzo. Scegli un nome utente e una password.

Convalida dell'account e invio dei documenti

Accedi al tuo account appena creato. Vai alla sezione "Documenti". Carica una copia di un documento d'identità valido (carta d'identità, passaporto o patente di guida). Attendi la verifica da parte del team di William Hill. Ricorda che c’è un bonus senza deposito legato alla convalida dell’account.

Tempi di attivazione del conto su William Hill

Una volta inviati tutti i documenti necessari, WilliamHill inizia il processo di verifica. La convalida solitamente richiede 24-48 ore. Riceverai una notifica via email una volta che il tuo account è stato attivato e verificato.

Tempi di riapertura del conto su William Hill

Se hai chiuso il tuo account, creane uno da zero, seguendo le indicazioni riportate più in alto.

Se invece si trattava di una sospensione temporanea, visita la sezione "Impostazioni dell'account". Seleziona "Riapri account" e segui le istruzioni fornite. La procedura di riapertura solitamente richiede 24 ore.

Come chiudere il conto di gioco William Hill

Accedi al tuo account WilliamHill.

Vai alla sezione "Impostazioni dell'account" o "Gestione conto".

Seleziona "Chiudi account".

Segui le istruzioni fornite e conferma la chiusura.

In alternativa, puoi contattare l’assistenza, manifestando la volontà di chiudere l’account di gioco.

Come riaprire il conto su William Hill

Se desideri riattivare il tuo account, contatta il servizio clienti di WilliamHill.

Fornisci le informazioni richieste per la riattivazione.

Attendi la conferma e le istruzioni da parte del team di supporto.

Quanto tempo serve per effettuare l'iscrizione a William Hill

Per compilare il modulo di registrazione, solitamente servono circa 10 minuti. Considerando la registrazione e la convalida, l'intera procedura può richiedere fino a 48 ore.

Recupero password e modifica dell'account

Se hai dimenticato le credenziali di accesso, dai un’occhiata alla guida qua sotto per scoprire come recuperarle.

Come recuperare la password su William Hill

Vai alla pagina di login di WilliamHill.

Clicca su”Accedi” e poi su "Hai dimenticato le tue credenziali d'accesso?" in basso nella finestra mostrata.

Inserisci l'indirizzo email associato al tuo account.

Segui le istruzioni inviate alla tua email per reimpostare la password.

Memorizza la nuova password e utilizzala per i login d’ora in avanti.

Come cambiare il tuo username su William Hill

Attualmente, non è possibile modificare l’username WilliamHill selezionato in fase di registrazione.

Come cambiare il metodo di prelievo su William Hill

Su WilliamHill, tutti i metodi di prelievo utilizzati almeno una volta per effettuare una ricarica, possono essere usati liberamente dagli utenti, nei limiti fissati dai termini di servizio.

Bonus e promozioni

Le spiegazioni seguenti fanno riferimento principalmente al bonus di benvenuto casinò ma sono in molti casi applicabili a tutte le promozioni di William Hill

Come funzionano i bonus su William Hill

Effettua la registrazione a William Hill.

Completa il deposito qualificante, necessario per determinati bonus.

Segui le istruzioni specificate nei T&C promozionali.

Una volta soddisfatti i requisiti, il bonus verrà accreditato nel tuo account.

Come giocare con i bonus su William Hill

Assicurati di avere un bonus attivo nel tuo account, cliccando sul saldo aggiornato in alto a destra.

Apri i giochi che aderiscono all’offerta come indicato nei Termini e Condizioni del bonus.

Il bonus potrebbe avere requisiti di scommessa: assicurati di soddisfarli prima di prelevare le vincite.

Come utilizzare il game bonus su William Hill

Il game bonus è un’offerta di 20 € di benvenuto, utilizzabile sui giochi Playtech del casinò William Hill.

Filtra i giochi per provider e apri quello che ti ispira di più fra i titoli Playtech.

Gioca il bonus il numero di volte necessario per trasformarlo in saldo reale prelevabile.

Come ottenere il bonus sport su William Hill

Per ricevere il bonus sport di benvenuto di William Hill, segui gli step qua sotto e ricorda che non è cumulabile con l’altro bonus di benvenuto per il casinò, descritto nel paragrafo successivo:

Durante la fase di registrazione, inserisci il codice ITA125 nell'apposito campo per i codici promozionali.

Al momento del tuo primo versamento, scegli come metodo di pagamento una carta di credito o di debito o Apple Pay. La prima ricarica ti permetterà di beneficiare di un bonus pari al 100% dell'importo depositato, fino a un massimo di 100 € per le scommesse.

Dopo aver effettuato almeno una puntata in denaro reale, procedi con la verifica del tuo account. Completando questa operazione, otterrai un ulteriore bonus di 5 €.

Non dimenticare di sfruttare anche il bonus dedicato ai giochi: con il tuo primo Spin in denaro reale nei giochi Playtech, avrai diritto a 20 € di Game Bonus (come descritto più in alto).

Come ottenere il bonus di benvenuto su William Hill

Registra un conto di gioco su William Hill.

Effettua un deposito di almeno 10 € entro 96 ore dalla registrazione per ricevere il 100% di bonus casinò fino a un massimo di 1.000 €.

Effettua un spin in denaro reale su uno dei giochi dedicati per attivare il bonus di 20 €.

Verifica il tuo account entro 96 ore per ricevere 200 Free Spin.

Il tuo Bonus Cash sarà accreditato in base all'importo del tuo deposito e ha requisiti di puntata pari a 35x.

Come utilizzare il bonus su William Hill

Una volta ricevuto il bonus, naviga verso i giochi o alla sezione dedicata alle scommesse sportive.

Usa il bonus per piazzare scommesse o effettuare puntate sui giochi.

Una volta soddisfatti i requisiti di puntata, le vincite dal bonus possono essere prelevate o utilizzate per ulteriori giochi o scommesse.

Scommesse e gioco

Giocare a William Hill non è complicato, dato che l’interfaccia per le scommesse sportive è intuitiva. In ogni caso, qui sotto puoi trovare una descrizione completa.

Come giocare una multipla su William Hill

Iscrizione al sito: registrati al sito ufficiale di William Hill e clicca su "Registrati" situato nell'angolo superiore destro. Compila il modulo fornendo i dati personali richiesti.

Convalida del tuo account: dopo la registrazione, per completare la procedura, dovrai fornire una copia di un tuo documento valido di identità.

Effettua un deposito: prima di iniziare a scommettere, dovrai depositare fondi nel tuo account. Il deposito minimo è di 10 €.

Selezione degli eventi: una volta nella sezione “Scommesse”, seleziona almeno due o tre eventi, navigando liberamente fra i vari campionati, gli sport e i mercati. Aggiungi gli eventi alla tua multipla, cliccando sulle quote corrispondenti.

Conferma la tua scommessa: dopo aver selezionato tutti gli eventi desiderati, inserisci l'importo da scommettere e conferma la schedina, cliccando su "Piazza la scommessa".

Come funziona il rimborso su William Hill

Nel caso in cui un’offerta preveda un cashback, ovvero un rimborso, dovrai leggere attentamente le condizioni e i termini dell’offerta. In particolare, presta attenzione a:

Tipo di scommesse qualificanti per il rimborso: può trattarsi di singole, multiple, schedine oltre una certa quota, ecc.

Periodo promozionale: controlla se è previsto un termine per le giocate qualificanti.

Importo del rimborso.

Tipo del bonus cashback offerto: i fun bonus hanno un requisito di puntata alto, mentre i bonus cash si trasformano in saldo reale dopo una sola scommessa.

Come prelevare i bonus su William Hill

Su tutti i siti di scommesse AAMS / ADM, incluso William Hill, i bonus non sono mai direttamente prelevabili. A seconda dei casi infatti, avranno un requisito di puntata variabile da 1x a 100x. Questo valore indica il volume di gioco da movimentare con il bonus per trasformarlo in saldo reale.

Una volta completato questo wagering, il bonus diventerà saldo reale e potrà essere prelevato con uno dei metodi di pagamento disponibili su William Hill.

Come prelevare da William Hill

Effettua l’accesso, inserendo username e password.

Clicca sul tuo saldo, posto in alto a destra.

Nel menù a discesa, clicca su “Preleva”.

Seleziona l’importo da prelevare e il metodo di pagamento nella finestra mostrata in primo piano.

Fornisci tutte le altre informazioni richieste per confermare la transazione.

Come depositare su William Hill

Accesso al conto: fai il login al tuo account William Hill.

Clicca sul pulsante giallo “Deposita” in alto a destra.

Scegli un metodo di deposito: William Hill offre vari sistemi di pagamento fra cui Visa, Mastercard, Maestro, Neteller, Skrill, Paypal, OnShop, Mastercard by Skrill, Paysafecard, e altri.

Inserisci l'importo: (il deposito minimo è di 10 €).

Conferma il deposito: segui le istruzioni a schermo per completare la ricarica.

Come vedere le partite su William Hill

William Hill ha una sezione dedicata agli eventi sportivi in diretta streaming. Da qui è possibile vedere il match in tempo reale, vedere le quote che cambiano e piazzare la propria puntata.

Per vedere le partite su WH, segui questi step:

Fai il login al tuo account di gioco.

Clicca su “Scommesse”, in alto a sinistra nella barra di navigazione principale.

Clicca su “Live” nel menù sulla sinistra.

Muovi il cursore su “Solo Event in streaming” posto nella parte decentrata sulla destra dello schermo.

Così potrai vedere gli eventi in diretta e selezionarli liberamente per scommettere in tempo reale.

Domande frequenti

Quali lingue supporta il sito del casinò William Hill?

William Hill opera a livello internazionale ma il sito autorizzato dall’ADM / AAMS è disponibile solo in italiano.

È possibile giocare su William Hill da dispositivi mobili?

Sì, il sito standard è ottimizzato per mobile e può essere aperto senza alcun tipo di problema da qualsiasi browser. In alternativa, per chi cerca un’esperienza di gioco ancora più su misura, sono disponibili 2 app native per smartphone Android e iOS.

Quali sono le restrizioni geografiche per accedere al casinò di William Hill?

Il sito di scommesse e il casino online AAMS / ADM di William Hill sono utilizzabili solo da residenti in Italia, trattandosi di una piattaforma autorizzata all’attività solo nel nostro Paese.

Quali provider di software sviluppano i giochi su William Hill?

William Hill collabora con alcuni dei più noti fornitori di software del settore del gioco online per garantire un portfolio di alta qualità. Tra questi provider ci sono aziende come Playtech, Microgaming, NetEnt, e altri ancora.

Il casinò di William Hill offre giochi con dealer dal vivo?

Sì, nella barra di navigazione principale si può cliccare su “Casinò Live”. Qui sono disponibili decine di tavoli dal vivo, molti dei quali in lingua italiana, appartenenti alle seguenti categorie: roulette, blackjack, game show, baccarat, poker, altri giochi da tavolo.

Posso provare i giochi gratuitamente su William Hill prima di giocare con soldi veri?

Sì, quasi tutte le slot machine e molti giochi del casinò di William Hill sono disponibili gratis, cliccando sulla “i” nell’immagine di anteprima e poi su “Pratica”.

Quali valute sono accettate su William Hill Italia?

Il sito italiano di William Hill accetta ed effettua pagamenti in euro.

Il casinò William Hill organizza tornei o competizioni per i giocatori?

Sì, oltre alle promozioni di benvenuto, sul casino di William Hill ci sono moltissime promozioni che prevedono tornei a punti con montepremi anche molto ricchi. Inoltre, il William Hill Club è il programma fedeltà che ricompensa gli utenti più attivi.

Quanto ci mette William Hill a pagare?

A seconda del metodo di pagamento, prelevare le vincite da William Hill può richiedere da pochi secondi (con Paypal) fino a qualche giorno lavorativo (se si seleziona il bonifico bancario).