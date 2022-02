Non piacciono quasi a nessuno, ma esistono e - come tali - vanno tenuti in considerazione e rispettati, anche quando dietro certe decisioni si celano ragionamenti molto cervellotici. In gergo tecnico si parla disu un calcio di punizione che ha cancellato di fatto la giocata assolutamente regolare di Belotti.del 19 dicembre scorso, circostanza nella quale fu il movimento da terra di- a contatto con Juan Jesus - ad indurre il Var Di Paolo a spingere l'arbitro Massa ad operare la on field review e successivamente a non convalidare il gol. Un fatto ripetutosi all'Olimpico Grande Torino con protagonisti differenti: il direttore di garadavanti al monitor. Ha protestato molto la società granata, con le dichiarazioni chiare ed inequivocabili del suo allenatore Ivan Juric , poco convinto dall'interpretazione che l'arbitro sardo ha dato del movimento diLa palla arriverà invece a Belotti che, partendo da dietro e dunque in posizione regolare, vince il confronto aereo con Caldara e compagni e supera Lezzerini., ossia sulla "capacità anche potenziale del difendente di giocare il pallone e si applica a quelle situazioni in cui il movimento del difensore per giocare il pallone viene ritardato, ostacolato o impedito dal calciatore in offside"., un gesto di per sè indotto dal movimento del centrocampista del Torino per andare in direzione della sfera. Tanto basta, secondo l'attuale regolamento, a rendere effettiva la sua partecipazione alla fase di gioco.. Come l'AIA e soprattutto il designatore Rocchi evidenziarono anche nel caso dell'altro episodio oggetto di grandissimo dibattito, quello dimentre quest'ultimo provava a contrastare il tentativo di tiro di Saelemaekers - prima che la palla sfilasse verso Kessie - fu reputato sufficiente per parlare di partecipazione attiva all'azione del giocatore in fuorigioco. Comprensibile dunque il fastidio e il risentimento da parte di chi ha finito per risultare "danneggiato" dall'interpretazione ferrea e stringente delle norme, maLasciare spazio alle interpretazioni del singolo caso e non adottare delle chiavi univoche - per esempio è fuorigioco solo se l'uomo più avanti entra effettivamente in possesso del pallone - non farà altro che generare dubbi e polemiche pure per il futuro.