Dopo i dubbi di cui vi avevamo parlato questa mattina () sulle dinamiche dell'incidente in moto occorso a, il broker dei vip accusato di truffa per oltre 300 milioni a personaggi illustri fra cuisono stati direttamente i giudici della settima sezione del Tribunale di Roma ad aggiungere ulteriori elementi che tingono ancor più di giallo la sua tragica morte.O presunta tale, perché come ribadito dai giudici (che oggi hanno ufficialmente rinviato l'udienza in cui il Bochicchio era accusato di frode per 70 milioni di euro): "Formalmente non c'è la certezza che quel corpo sia il suo. È una situazione di forte imbarazzo. Abbiamo avuto notizia da fonti aperte che l'imputato è rimasto vittima di un incidente, è vero, ma ancora non è documentato giuridicamente, non c'è un certificato di morte".I giudici stanno quindi pensando di chiedere ed effettuare un test del dna sul cadavere completamente carbonizzato ritrovato ieri sul luogo dell'incidente in moto.