. Rimane il dolore e forse ancor di più la forte preoccupazione di potersi fare male veramente e infortunarsi a lungo, così dopo lo stop precauzionale deciso durante l'allenamento di giovedì è arrivata anche la decisione di Maxdi non convocarlo contro il Torino. Non mascherando eccessivamente rammarico e forse qualcosa di più.aveva lasciato il ritiro della Nazionale prima del debutto di Luciano Spalletti in Macedonia del Nord, saltando anche la sfida successiva a Milano contro l'Ucraina, nonostante gli esami strumentali avessero dato anche in quel caso esito negativo dopo il problema flessore che lo aveva convinto a fermarsi. Niente di grave e infatti Chiesa si ritrovò titolare e pure in maniera decisiva in occasione di Juventus-Lazio alla ripresa del campionato, ora la situazione si ribalta e l'attaccante rinuncia una delicatissima partita del suo club magari nella speranza di poter rispondere alle convocazioni di Spalletti, una risposta in tal caso si avrà solo nelle prossime ore., “una questione di testa” cercava di spiegare Allegri all'epoca a proposito del talento argentino. Per quel che riguarda Chiesa in questo momento si è limitato a parlare di una preoccupazione anche normale dopo gli ormai noti problemi post rottura del crociato dotata gennaio 2022. Ma che questa decisione possa essere stata anche accompagnata da un discreto gradimento proprio non sembra.