Non sono bastati 90 minuti contro il Venezuela ad Alexisper lasciare il segno col suo Cile. Schierato dall’inizio,. L’ex Juve ha segnato ieri il gol dei suoi - la partita è finita 2-1 per il Venezuela - e nel precedente match aveva realizzato una doppietta., che all’Inter aspetta ancora la prima rete (è a quota zero dopo 10 presenze). Gli impegni con la nazionale possono aver definitivamente sbloccato il centrocampista, mentre Sanchez per ora non riesce a svoltare. Anzi, la sensazione è che non sia ancora al top della condizione fisica e per questo non riesca a esprimersi nel migliore dei modi.- Non è al 100% a causa dei problemi fisici accusati in questo inizio di stagione., quella di ottobre, con Sanchez tornato pochi giorni prima del derby con un lieve affaticamento proprio dagli impegni con il suo Cile. “Niente di grave”, assicurava proprio Sanchez, che, a poche ore dalla gara contro il Gladbach. Un infortunio che lo ha costretto a saltare tre partite e che è stato pienamente smaltito solo a ridosso della nuova sosta per le nazionali di novembre, con Sanchez regolarmente in campo nell’ultima di campionato con l’Atalanta.- Poi il viaggio direzione Cile ein conferenza stampa alla vigilia del primo match. “Si trascina da tempo un fastidio, ha fatto dei controlli che hanno escluso qualsiasi situazione complessa. Avrebbero dovuto ascoltarci quando Alexis ha giocato i primi 45 minuti e poi 90 minuti. Vorrei che se ne fossero occupati come abbiamo fatto noi qui. Non siamo più nell'era coloniale, questo è quello che credono, dobbiamo essere chiari su questo".: “FC Internazionale Milano ritiene inaccettabili, offensive e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni del commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda. Il Club ha da sempre la massima collaborazione e ottimi rapporti con tutti gli staff delle rappresentative nazionali. Nel particolare caso di Alexis Sanchez,. In una di queste ha subito un grave infortunio che lo tenuto per tre mesi lontano dai campi da gioco. Questo ha rappresentato un grave danno sportivo per il Club, da sempre attento alla salute dei propri giocatori”.“Ho grande rispetto e ammirazione per l’Inter, mi sono sempre rapportato con i giocatori dei club nel mio ruolo di ct. Rispetto tutti i club, non vogliamo forzare nessuno. Forse ho sbagliato a parlarne, è un tema su cui devono rapportarsi gli staff medici, quello che è successo lo scorso ottobre era imprevedibile”, le sue parole.che da tempo insegue il giocatore. Ora Conte lo aspetta all’Inter e spera di poterlo utilizzare senza nuovi ostacoli. Tutto dipenderà da Sanchez, “ammonito” proprio dall’allenatore nerazzurro per nelle scorse settimane:Bisogna avere pazienza, cercare anche di fare esperienza su cose che accadono, soprattutto per i calciatori. Come ho detto prima i calciatori si devono assumere grande responsabilità: voglio che aumentino la responsabilità delle scelte e delle decisioni, e che siano consapevoli di tutte le situazioni. A volte forzarle può portare a situazioni negative per il calciatore e per la squadra. Questo serve per maturare e fare esperienza, soprattutto per i calciatori”.