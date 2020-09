Avevamo appena terminato di occuparcene che lo ritroviamo al centro di una pesante polemica. Lui è, attaccante camerunese classe 1996 in forza al Royal Excel Mouscron, che(TAS) a dicembre 2017 nonostante non abbia mai fatto parte dei ranghi blucerchiati. Abbiamo raccontato la vicenda all'inizio di questa settimana, il 14 settembre, mettendo in evidenza che il giudizio del TAS sia passato sotto silenzio in Italia . E abbiamo puntualizzato che quella vicenda si è chiusa nel 2018 coi tre bonifici effettuati dalla Sampdoria in favore dell'Apollon Limassol, la società cipriota da cui il calciatore proveniva nel quadro dell'operazione che ha portato Samuel Eto'o a Genova durante il mercato di gennaio 2015.Ebbene,rilasciata a Nord Eclair, un quotidiano che copre l'area tra il sud del Belgio e il nord della Francia con edizione locale a Mouscron. E la dichiarazione che dà il titolo all'intervista riguarda il fatto che egli abbia ricevuto minacce dopo aver cambiato agente . Parole molto pesanti, che potrebbero suscitare ripercussioni e meritano di essere analizzate in dettaglio. Tanto più che il calciatore non si limita a questo.e a farsi confermare quanto affermato a Nord Eclair.Va innanzitutto sottolineato che Olinga ha rilasciato l'intervista in occasione del rientro nei ranghi, dopo oltre un mese di assenza causacosì come la sua compagna, che per di più è incinta. Dunque l'intervista è contrassegnata dal sollievo per il ritorno alla normalità. Ma esauriti rapidamente i lati positivi si passa agli aspetti oscuri, quelli relativi alle presunte minacce che gli sarebbero giunte dopo il cambio di agente. Va ricordato che, ciò che lo ha portato a passare da tre club molto vicini in tempi diversi al super-agente: Apollon Limassol, Viitorul Constanta e Royal Excel Mouscron.. C'è anche da sottolineare che in nessun passaggio Olinga dice esplicitamente chi sia stato a minacciarlo. E tuttavia, parlare di “minacce ricevute dopo aver cambiato agente” è un modo per dire senza affermare. Olinga aggiunge parole molto forti al concetto, descrivendo i motivi che lo hanno portato alla rottura con Zahavi. E data la delicatezza della questione è bene riportare testualmente i passaggi dell'intervista in cui il concetto viene espresso:– Perché non lavora più con Pini Zahavi?. A un certo momento bisogna affrontare le cose.. In Camerun vengo associato a Samuel Eto'o e al Mouscron, a Pini Zahavi. Mi sono detto va bene, adesso prendo il controllo. Credo nelle mie qualità e ho messo tutti da parte. Di colpo sono stato minacciato per avere cambiato scuderia [“Du coup, j'ai été menacé pour avoir changé d'écurie”]. Bisogna essere forti.– Bisognava osare e prendere una decisione di questo tipo.– E io ho osato!. Ci sono cose che non posso dire, ma prima che il Lille comprasse il Mouscron ( ciò di cui Calciomercato.com ha parlato )] sono successe delle cose che mi hanno riguardato.Ho avuto l'opportunità di diventare professionista a 16 anni, ma ho avuto dei problemi perché un agente ha fatto questo, ha fatto un contratto come questo. Non ho avuto quello che desideravo. All'inizio della carriera tutto ciò che potevo fare era legato a Samuel Eto'o. Non era un regalo. Non ho mai avuto privilegi, tutto ciò che è arrivato in Camerun è perché l'ho meritato.– Se potesse tornare indietro, andrebbe ancora via da Malaga all'età di 16 anni?– No, ma! Ho firmato una carta dopo il trasferimento in prestito allo Zulte Waregem. Successivamente ho firmato un documento che mi faceva andare via da Malaga, avevo 17 anni.È stato alla conclusione del mio prestito allo Zulte Waregem che mi sono reso conto di non appartenere più al Malaga. Ho impiegato troppo tempo a cambiare entourage. Il problema è che sono stato gestito da gente che pensava soltanto a se stessa. Adesso mi sento libero. Sono quasi sicuro che molti giocatori vivano la stessa situazione, ma non si azzarderanno a dire nulla.Non sono stato abbastanza fortunato da avere qualcuno che dicesse no”.Non crediamo serva molto altro per sollecitare un intervento della Fifa. Specie per quanto riguarda quel riferimento ai molti altri calciatori che potrebbero trovarsi in condizioni analoghe a quelle in cui Olinga sostiene di essersi trovato. L'attaccante del Mouscron pare proprio intenzionato a parlare. Sarebbe un delitto lasciarsi sfuggire l'occasione.@pippoevai