Il caso Tete finisce in tribunale. Mateus Cardoso Lemos Martins, esterno offensivo che oggi gioca nel Galatasaray, è finito al centro di un vero e proprio intrigo internazionale che coinvolge lo Shakhtar Donetsk, Lione e Leicester.



Sergei Palkin, presidente del club ucraino, ha annunciato di aver denunciato i francesi alla FIFA: il Lione avrebbe ricavato un milione dal prestito del brasiliano al Leicester, mentre il giocatore era ancora formalmente tesserato con lo Shakhtar: "Quando Tetê ha lasciato per la prima volta il nostro club ai sensi dell'Allegato 7 (una regola della FIFA che permetteva ai calciatori che giocavano in Ucraina di trasferirsi durante la guerra, ndr), è stato ceduto al Lione, che poi lo ha ceduto in prestito al Leicester per un milione. Hanno abusato dell'allegato 7: non potevano cedere loro il giocatore perché aveva un contratto con noi. Si sono arricchiti a spese del nostro club".