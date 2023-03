Due anni dopo dall'ultima volta, il Catania torna tra i professionisti. I rossazzurri hanno vinto col Canicattì conquistando matematicamente la promozione in Serie C grazie al primo posto nel girone I di Serie D. +20 sul Locri e matematica promozione arrivata con sei giornate d'anticipo.



L'ULTIMA PROMOZIONE - L'ultima promozione del Catania era del maggio 2006 quando conquistò il ritorno in Serie A, poi un crollo generale fino al fallimento del dicembre 2021. Da lì, la società ha resettato tutto ripartendo da zero con a capo Ross Pelligra. Partita dopo partita la squadra allenata da Giovanni Ferraro si è avvicinata sempre di più alla Serie C, e oggi può festeggiare il ritorno del Catania tra i professionisti.