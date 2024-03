Il Catania vince la Coppa Italia Serie C se… tutte le combinazioni

Il primo round, va al Padova. I biancoscudati hanno vinto la finale d’andata di Coppa Italia Serie C contro il Catania, e ora partono da favoriti per la partita di ritorno che si giocherà tra due settimane, martedì 2 aprile alle 20.30.: Crisetig (scuola Inter) e Palombi (cresciuto nel settore giovanile della Lazio), a poco più di dieci minuti dalla fine Salvatore Monaco ha segnato il gol che tiene ancora tutto aperta.- Partendo con un gol di svantaggio dalla partita d’andata, per conquistare la coppa nei tempi regolamentare il Catania dovrà vincere con almeno due o più gol di scarto.; con una vittoria di misura dei rossazzurri, si andrà ai tempi supplementari e poi agli eventuali rigori.- Il Monza è la squadra che ha vinto più volte la Coppa Italia Serie C. In bacheca ci sono quattro trofei, l’ultimo nel 1991. Oltre alle quattro coppe alzate al cielo, i biancorossi sono arrivati in finale altre quattro volte senza poi vincere il trofeo, le ultime due nel 2014 e nel 2019. L’anno scorso ha vinto il Vicenza grazie al doppio successo tra finale d’andata e di ritorno contro la Juventus Next Gen,quando vinse la finale di ritorno contro il Südtirol dopo lo 0-0 dell’andata.Monza, 4 vittorie: 1974, 1975, 1988, 1991Spezia, 2 vittorie: 2005, 2012Foggia, 2 vittorie: 2007, 2016Alessandria, 2 vittorie: 1973, 2018Padova, 2 vittorie: 1980, 2022Vicenza, 2 vittorie: 1982, 2023