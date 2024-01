Il Catanzaro vende: dalla Serie B alla Ligue 1, l'incasso è da record!

Tutti gli occhi del mondo del calcio sulla sorpresa di questa Serie B: il Catanzaro. La squadra di Vivarini sta dando seguito al gran campionato della scorsa stagione e ha messo in mostra alcuni gioiellini. Tra questi c'è anche Panos Katseris, classe 2001 sul quale si sta scatenando una vera e propria asta di mercato. Secondo Sky Sport, a vincerla sarà il Lorient che, in sinergia col Bournemouth - i due club hanno la stessa proprietà - porterà il giocatore in Ligue 1. Prezzo? 2.4 milioni di euro più 600mila di bonus, una plusvalenza record per il Catanzaro.