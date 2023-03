. Perché in queste battute finali di stagione regolare, la Serie C, come sempre, dà il meglio di sé. Difficile ipotizzare un capitolo finale come la passata stagione, con le due promozioni (ironia della sorte sempre di Girone A e B) decise solo all'ultima giornata, ma anche in queste settimane lo spettacolo si preannunciaIn questi termini chi non ha nulla da perdere, o quasi, è la Feralpisalò, partita come outsider alle spalle delle ben più quotatee oggi prima a +4 su un'altra sorpresa, la Pro Sesto. Una stagione incredibile, con lacomplici i pareggi di seconda, quarta e quinta (rispettivamente Lecco e Vicenza) e sconfitta della terza della classe, il Pordenone. Quattro punti che la Feralpisalò,, che proverà a combattere con le unghie e con i denti per centrare un clamoroso traguardo che, pronti a relegare la squadra a una posizione di comprimaria in questa corsa assolutamente imprevedibile alla promozione.Discorso diverso invece per la Reggiana, partita coi favori del pronostico e sempre in testa al proprio raggruppamento.con le due principali avversarie, liguri e Cesena, arrivate rispettivamente a -4 e -6 e più che agguerrite. Insomma,, che sembrava potesse prendere una piega diversa, per blindare quel maledetto primo posto che. Ancora poche partite per resistere e sognare: la Serie C sta per finire,Anche se non per il Catanzaro, che il proprio sogno lo ha già realizzato, ottenendo sul campo una promozione da record e dimostrando di essere, ampiamente, la migliore squadra dell'intera categoria.