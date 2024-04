Il Catanzaro vuole stupire: l'impresa di Parma alimenta il sogno promozione

Sognare, a, è più che lecito.(al primo ko interno stagionale) ha riaperto completamente i giochi per la seconda piazza, iscrivendo nuovamente i giallorossi alla corsa per la promozione diretta in Serie A.Merito dell'exploit confezionato al 'Tardini' dalla squadra di, vittoriosi per 2-0 al cospetto di colei che - a meno di cataclismi - staccherà il pass per il salto di categoria e guarderà tutte le altre giocarsi i due restanti posti al sole dall'alto verso il basso.Nel frattempo il campionato di B ha però ancora tanto da dire, come le emozioni che capitan Iemmello e soci hanno saputo regalare ai come sempre tanti tifosi calabresi accorsi a mo' di esodo in terra emiliana. Il successo accende ulteriormente l'entusiasmo di un intero popolo, pronto a vivere le ultime 7 giornate di campionato tra la speranza di scrivere una pagina di storia e la necessità di blindare un piazzamento Playoff che - qualora il secondo posto,, dovesse risultare inarrivabile - garantirà al Catanzaro di giocarsi tutto nell'appendice stagionale.

A Parma la scena se l'è presa, partner di Iemmello, giunto in doppia cifra proprio col gol dello 0-1 rifilato ai ducali: classe '94, in giallorosso da gennaio 2022, l'attaccante è al suo primo anno in cadetteria e in Calabria sta vivendo un autentico riscatto personale: "Ero sicuro di poter fare bene in B e soprattutto con questa squadra - aveva raccontato pochi giorni fa in conferenza stampa - Probabilmente potevo arrivarci prima, ma voglio pensare che ci sono giunto con la maturità nel momento giusto e nell’ambiente giusto. Non mi voglio fermare, voglio portare la squadra il più in alto possibile.".

Vivarini, dopo il blitz del 'Tardini', ha invece svelato le intenzioni sue e dei suoi ragazzi: ". All'inizio siamo partiti con tanti dubbi, siamo una neopromossa, ma. Prima della partita ci siamo detti 'Divertiamoci e cerchiamo di stupire tutti'".