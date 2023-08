Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Negli ultimi anni, in tutto il mondo è stata registrata una crescente domanda di. Infatti con molta frequenza si possono leggere notizieche riguardano le soluzioni per i benefici sulla salute e i vantaggi che possonocomportare se usate in maniera intelligente.Il CBD non è altro che, nota soprattutto per il suo uso ricreativo. Esistono infatti due tipologie di piante di cannabis: la maijuana e le piante di canapa. La differenza si basa sulla presenza o meno di un alto livello di THC (tetraidrocannabinolo); la prima presenta un’alta percentuale di THC, mentre la canapa industriale ne è praticamente priva.In Italia è consentito utilizzare l’olio di CBD e altri prodotti correlati e ciò ha fatto siche un numero sempre maggiore di business di questo tipo si diffondesse su tutto ilterritorio nazionale.Tuttavia, è noto che il sistema legislativo italiano è caratterizzato da confusione elentezza. Dopo un periodo di apertura di vari punti vendita dedicati al CBD infatti,Inoltre, molto presto, la sostanza potrebbe essere vietata del tutto.. Con un decreto del ministro alla salute Orazio Schillaci, il CBD diventa una sostanza stupefacente eResta per ora ancora disponibile la cannabis light da fumare, cioè fiori di canapa che naturalmente non contengono thc, sostanza da sempre considerata stupefacente e quindi vietata. Come appena detto però, a breve