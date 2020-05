L'aria che tira è appunto che si rigioca: in Portogallo dal 3 di giugno, in Spagna nella settimana che l'otto di giugno comincia. In Germania si rigioca già da un paio di giornate di campionato o giù di lì. Ho provatoSembra una rappresentazione scenica del calcio, insomma una recita del calcio. Probabilmente il finto era nei miei occhi che guardavano cercando quel che non ci poteva essere e il recitar calcio è nella mia testa e solo lì. Me la racconto così, però non sono mica tanto sicuro che sia il racconto giusto. Sapor di surrogato di calcio? Anche sì.Comunque intorno al calcio (per ora solo tedesco) in libertà vigilata(qualora contagio in campo ci fosse).Ecco lo studio: si domanda ad apposito algoritmo (a chi altri altrimenti?). Metti che uno dei 22 giocatori è un contagiato asintomatico, che succede? Succede che il centravanti è quello che ha più contatti e più contatti ravvicinati. Davvero? Non ci voleva l'algoritmo. Il quale peraltro ci informa che il ruolo in campo meno contagiabile è il portiere che è quello che più spesso sta da solo. Ma guarda un po', chi ci avrebbe mai pensato?(o meglio squadra contro squadra)Non soffre solo il pressing, sconsigliato come un aperitivo ravvicinato e ammassato, pare vada in difficoltà anche il dribbling. Li hanno contati i dribbling e paragonati, per numero, a quelli di prima. Bene, il campione statistico è ancora piccolo e incompleto maMuscolare o neuronale , qualcosa dicono che manca al dribbling e che quindi vanno a mancare i dribbling di prima.Sarà... Sarà tutto vero, con tanto di autenticazione da apposito algoritmo. Ma, anche qui, un sapore di finto, di plastica di palloncini colorati gonfiati e agitati per tenere su l'immagine della festa. Palloncini di una realtà virtuale, anzi surreale, che voleranno via e si sgonfieranno non appena si rigioca davvero. Poi. Non velata di pudore ma sbattuta in faccia a chiunque.Immagino, non riesco a non immaginare questa festa scudetto e credo quindi di capire ciò che il calcio cerca, vuole, aspetta. Non ripartire, che è prima o poi ovvio e giusto. No,Questo vuole il calcio dall'anno 2020: come pandemia non fosse e non fosse stata.Ecco allora da dove viene quel sapore plasticato in bocca quando degusti calcio che rigioca o va a rigiocare: dal calcio che nulla ha capito di quel che è successo e succede in questo 2020. Niente, proprio niente verrà risarcito totale e integrale, tutto, proprio tutto può e va rimesso in piedi da capo. Pochi in pochi luoghi del governo e della società italiani digeriscono questa realtà. Il calcio è nelle prime file del gruppo di testa dei renitenti al reale.