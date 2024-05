Il Cesena come l'Inter: la macchina da record di Toscano vince anche la Supercoppa, ma c'è aria d'addio

Il Cesena rimonta un doppio svantaggio con la Juve Stabia e vince la Supercoppa di fronte al proprio pubblico, chiudendo una stagione leggendaria per il club. Dopo la vittoria dominante del campionato,il Cavalluccio ha chiuso nel miglior modo possibile un'annata che è entrata di diritto nella storia di Cesena per successi e risultati.agli ordini di un allenatore tra i più vincenti della categoria,. Proprio come Simone Inzaghi, il tecnico calabrese ha portato a casa la vittoria del campionato e della Supercoppa, segnando una stagione da record per il club, ma il destino dei due potrebbe essere molto differente: se Simone Inzaghi, infatti, è pronto rinnovare con l'Inter,

. La vera domanda è se ci sarà Toscano alla guida della squadra,(il contratto è stato rinnovato automaticamente di un anno nel momento dell'avvenuta promozione in Serie B, come previsto da una clausola pattuita due anni fa al momento della firma). Il tecnico per proseguire vorrebbe un ulteriore rinnovo, per non lavorare un anno col contratto in scadenza,

Il favorito per raccogliere il testimone di un Toscano sempre più sulla corda è, che ha esperienza e qualità in Cadetteria. Ai suoi ordini, che il Cesena vorrebbe provare a trattenere nonostante l'interesse di tanti club di A. In seno alla dirigenza, per altro, è nata anche la folle idea di ricongiungere la coppia di gemelli riportando alla base, che ha trovato pochissimo spazio a Empoli: decisivo sarà il destino del club toscano, che se dovesse centrare la salvezza all'ultima giornata potrebbe decidere di lasciar partire Shpendi per fargli giocare minuti importanti in questo momento delicato di carriera., i gemelli infatti sono già degli idoli a Cesena e un tandem titolare composto dai due eroi del settore giovanile potrebbe fare la fortuna del club