Alla corsa per accaparrarsi Victorsi aggiunge una nuova pretendente. Dopo che lo stesso attaccante delera stato visto a Parigi, insieme al suo entourage, per allacciare i, ecco che dall’Inghilterra rilanciano un forte interesse del. Secondo il Guardian,- L’ex Tottenham dovrebbee ha fatto tre richieste: un portiere (Martínez dell'Aston Villa, Raya del Brentford e Onana dell'Inter i nomi più cercati), un centrocampista centrale e. Proprio in questo senso è da registrare un ritorno del Chelsea sulla punta di Spalletti, nei radar di Stamford Bridge ormai da tempo. Scontato che, dopo averlo seguito, ora Osimhen sia tornato a far parlare di sé dopo una stagione in cui ha messo a referto 23 gol in 29 partite di campionato.che vorrebbe una cifra vicina ai 160 milioni per liberare il proprio attaccante principe- Pochettino ha le idee chiare: non concederà nessuna chance ache lascerà il club mentre la situazione è ben diversa per. A giugno il belga tornerà dal prestito all'Inter ma in questo caso l’argentino potrebbe dargli una possibilità, scongiurando quindi un suo ritorno in Italia. La volontà di Big Rom però potrebbe essere decisiva, ed è quella di fare solo un breve pit-stop a Londra. Qualora dovesse arrivare un top del ruolo, allora Poch non si opporrebbe alla sua partenza. Resta il fatto che la prossima sessione di mercato del Chelsea sarà diversa dalle ultime:Un 9 per ripartire. Nella lista dei Blues ci sono anchedel Brentford che però, per motivi diversi, sono molto più difficili da raggiungere di Osimhen. Ecco perché il nigeriano è in pole ma l’asta è dietro l’angolo e a De Laurentiis potrebbe non dispiacere la cosa.