Arrivano nuovi aggiornamenti sulla maxi operazione che dovrebbe portare Gonzalo Higuain a lasciare - dopo soli sei mesi - il Milan, per trasferirsi al Chelsea. I blues sono in contatto con la Juventus per trovare la formula giusta per il trasferimento del Pipita e, nel frattempo, stanno per fargli spazio nella rosa di Maurizio Sarri, cedendo Alvaro Morata.



ATLETICO, MORATA A UN PASSO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, l'attaccante spagnolo sta per lasciare il Chelsea per tornare a Madrid. Non al Real, ma all'Atletico, la squadra che lo ha preso da giovanissimo, prima del passaggio alle Merengues. Nelle ultime ore i due club hanno limato gli ultimi ostacoli per la trattativa, ancora qualche dettaglio e poi l'operazione si potrà dire conclusa, col giocatore che si sta già preparando a rientrare nella capitale spagnola. Aspettando Higuain, a Londra iniziano a fargli spazio cedendo Morata.