Ora è una semi-leggenda dalle parti di Manchester: negli otto anni di permanenza al City Sergio Aguero si è convertito nel miglior marcatore della storia dei Citizens con i suoi 244 gol in 353 presenze. Numeri pazzeschi soprattutto se paragonati al prezzo - oggi ritenuto irrisorio - sborsato nel 2011 per portarlo in Inghilterra dall'Atletico Madrid: 40 milioni di euro. Dall'Inghilterra arriva però un retroscena circa il passaggio dell'argentino in Regno Unito: secondo l'Athletic, infatti, il Kun è stato vicinissimo a vestire la maglia del Chelsea. Nello stesso anno i Blues di Roman Abramovich erano in trattativa con i colchoneros ma il presidente russo desistette per due motivi: il primo fu per non pagare i 5 milioni di bonus richiesti dall'agente di Aguero e il secondo perché ascolto l'allora capitano John Terry che consigliò di lasciar perdere.