Il Chelsea ha scelto Maresca: bruciato De Zerbi

Sono queste le sensazioni, in costante crescita, che arrivano dall’Inghilterra e che trovano riscontro nelle ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport. Dopo giorni di casting al quale hanno partecipato diversi profili - accomunati dal fatto di essere giovani, desiderosi di abbracciare un progetto tecnico all’insegna dei molti talenti acquistati in giro per l’Europa e per il mondo - e che parlassero bene l’inglese (anche per questo è stato scartato il tecnico dello Sporting Lisbona Ruben Amorim) -, dopo che l’ex collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City e artefice in questa stagione dell’immediato ritorno in Premier League del Leicester ha dato il suo totale via libera, scartando la proposta arrivata anche dal Siviglia, alla ricerca del successore di Quique Sanchez Flores.Una squadra che nelle ultime due stagioni ha concluso a distanza siderale dalle posizioni di vertice e che, dopo investimenti superiori al miliardo di euro sul mercato, rivendica un posto in Champions League e di nuovo come contendente per la vittoria della Premier.- Il Chelsea è perfettamente a conoscenza dell’esistenza di unavisto che il rapporto contrattuale attualmente in essere si esaurisce nell’estate del 2026, e non ha manifestato alcuna contrarietà a versare quanto dovuto. Una volta comunicato a, allenatore che ha riportato in Premier l’Ipswich Town, di non rientrare più nella lista dei papabili e messo da parte anche il nome dii Blues hanno intensificato i contatti col tecnico italiano e, salvo colpi di scena, i prossimi giorni saranno quelli della definizione dei dettagli e dell’atteso annuncio ufficiale. Si va verso la firma di un contratto biennale, con opzione per un'ulteriore stagione.