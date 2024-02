Il Chelsea mette in vendita il biglietto più caro di sempre: ecco quanto costa sedersi dietro Pochettino

Chelsea-Manchester United si giocherà tra un paio di mesi ma promette già oggi di fare la storia. Il motivo? I Blues hanno messo in vendita per quella gara il biglietto più caro di sempre.



CIFRA COSPICUA - I tifosi più sfegatati e facoltosi potranno spendere oltre 5000 euro per entrare nel settore chiamato "Dugout Club" e sedersi letteralmente alle spalle di Mauricio Pochettino, a pochissimi metri dalla panchina del Chelsea.



A STAMFORD BRIDGE - Questi posti esclusivi sono stati introdotti da questa stagione ma mai i prezzi avevano toccato tali vette. Secondo il sito web del club, il settore speciale consente ai tifosi di: "sedersi su lussuosi posti a sedere imbottiti dietro la panchina di casa, pochi metri sopra Mauricio Pochettino e la squadra. I fortunati potranno salutare la squadra quando arriverà a Stamford Bridge nell'area di arrivo dei giocatori e avventurarsi a bordo campo per assistere al riscaldamento". Un'esperienza da sogno per i tifosi del club londinese che, come un anno fa, stanno vivendo una stagione difficile con Thiago Silva e compagni che ristagnano a metà classifica.