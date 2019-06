Un altro indizio arriva dall'Inghilterra sull'imminente addio di Maurizio Sarri al Chelsea e di conseguenza sul suo prossimo approdo sulla panchina della Juventus. Oltremanica trovano conferma i recenti rumors sulla fine dell'avventura londinese anche per Gianfranco Zola, che quest'anno ha svolto l'incarico di vice del tecnico toscano dall'alto della sua grande esperienza da calciatore tra le fila dei Blues.



NIENTE RINNOVO - Secondo quanto riferisce Sky Sports infatti, il club ha comunicato a Zola l'intenzione di non prolungare il contratto in scadenza a fine mese e dunque di non includerlo nel nuovo progetto che dovrebbe ripartire da un altro grande ex come Frank Lampard. Sarri aveva voluto espressamente Magic Box al suo fianco in questa prima avventura in Premier League per aiutarlo nel rapporto con i calciatori e nel'inserimento nelle dinamiche della società, ma la decisione del Chelsea di non proseguire il rapporto con Zola suona tanto come una conferma della partenza annunciata e destinata a diventare a breve realtà del suo allenatore con destinazione Italia.



ATTESA JUVE - In casa Juventus, nel frattempo, si attendono buone nuove da Fali Ramadani, sempre più coinvolto nelle vicende di mercato bianconere e che sta svolgendo il ruolo di mediatore tra i club per liberare Sarri dal vincolo contrattuale che lo lega al Chelsea fino al 2021. Alla luce degli ottimi rapporti tra le società, si corre sempre di più verso il pagamento di una penale inferiore alle pretese iniziali di Abramovich, di circa 3 milioni di euro. Nonostante le parole rilasciate ieri dal padre dell'allenatore ("Il Chelsea non lo libera"), l'ex di Empoli e Napoli attende dal luogo nel quale sta trascorrendo le vacanze la fumata bianca, quella che lo porterà a firmare un contratto triennale con i campioni d'Italia e raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri. Non appena i Blues avranno risolto il problema della sua sostituzione (il Derby County si è messo di traverso nelle ultime ore per Lampard), anche dalla Continassa potrebbe arrivare la tanto attesa ufficialità.