Dopo il rinnovo di Ibra e la definizione dei colpi Tonali e Brahim Diaz,. La finestra dei trasferimenti chiude tra poco meno di un mese e, ma le piste tenute principalmente in considerazione da Maldini e Massara vengono attualmente ritenute troppo onerose e ci si muove dunque con attenzione pure sulle alternative., per il quale la distanza tra il club rossonero e il Chelsea resta ampia.- L'intesa tra il calciatore e il Milan resta, forte e consolidata (ingaggio di circa 3 milioni netti a stagione), ma non è bastata sino ad oggi a scalfire la resistenza della(Lione su tutte),. Una richiesta ritenuta irricevibile per il Milan per un giocatore reduce dall'ennesimo prestito, al Monaco, e da una stagione come quella passata tutt'altro che memorabile.- Pioli sperava di avere una mediana al gran completo in tempo utile per l'esordio in Europa League contro lo Shamrock Rovers del 17 settembre, ma a questo punto è disposto ad aspettare, visto che ai confermatissimi Bennacer e Kessie si dovrebbe aggiungere in tempo utile per poter essere inserito nella lista Uefa pure Tonali (le visite mediche sono previste per domani). Parallelamente,, ma che ha congelato la sua risposta alla società neopromossa in Premier League proprio in virtù delle manovre rossonere (si può chiudere in prestito con diritto a 25 milioni).