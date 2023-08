Il Chelsea non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo l’ennesimo faraonico mercato estivo, che ha regalato a Pochettino giocatori del calibro di Nicolas Jackson, Romeo Lavia e Moises Caicedo, che si vanno ad aggiungere a una spesa – nell’epoca Boehly – che ha ormai ampiamente superato il miliardo di euro, ecco che i Blues hanno chiuso, proprio in questi minuti, un nuovo colpo per il reparto offensivo.



GIOIELLINO IN ARRIVO – Come riportato da The Athletic, il club londinese ha concluso la trattativa per l’arrivo di Cole Palmer dal Manchester City. Il talentuoso classe 2002, cresciuto nell’Academy dei Citizens, dopo aver siglato due reti tra Community Shield e Supercoppa Europea, si aggiunge, dunque, al numeroso parco offensivo in dote a Pochettino. Affare da 46,5 milioni di euro più 6 di bonus, con le visite mediche che saranno fissate entro le prossime 24 ore.