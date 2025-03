Il Chelsea prenota Geovany Quenda, il Lamine Yamal portoghese. Come può influenzare il futuro di Leao al Milan

proveniente dallo Sporting Lisbona. La risposta portoghese a Lamine Yamal, già nel giro della prima squadra dei Leoes e della nazionale, si sarebbe sottoposto già alle prime visite mediche col club inglese, che lSecondo questa indiscrezione, raccontata da Fabrizio Romano, i Blues si riservano anche l’opzione per estendere l’accordo fino a giugno 2034. Un colpo ad effetto, l’ennesimo investimento su un giovane di sicuro talento da parte del Chelsea, che nei prossimi mesi accoglierà a Londra il gioiello brasiliano(anche lui del 2007), soprannominato “Messinho” con la maglia del Palmeiras., ex allenatore dello Sporting trasferitosi poi, a stagione in corso al Manchester United, al momento di aggregarlo al ritiro della prima squadra e preparare quello che sarebbe statocapace tuttavia di svariare su tutto il fronte d’attacco, poteva essere una delle tante pepite d’oro del vivaio dei rivali cittadini del Benfica, che lo pescano all’età di 8 anni ma commettono l’errore di non offrirgli garanzie per il futuro e un posto nel loro campus. Lo Sporting carpisce al volo l’occasione e ne fa uno dei suoi migliori prodotti degli ultimi anni, mettendosi in mostra prima nei campionati Under 15 e Under 17 e risultando, nel luglio 2023,La sua prima stagione da professionista sta per entrare nella sua parte finale, con la prospettiva - dopo le molte turbolenze in seno alla squadra - di lottare fino in fondo per portare a casa la prima Liga portoghese della sua carriera.Tanto da convincere il ct del Portogallo Roberto Martinez a chiamarlo coi “grandi”, per la prima volta, in occasione degli impegni di Nations League dello scorso settembre, in attesa dell’esordio ufficiale al fianco di Ronaldo eMa i collegamenti con Leao non finiscono qui.Se lo sbarco in Premier League - dove Quenda era stato adocchiato pure dagli scout del Manchester City - è previsto solo nell’estate del 2026, Lo abbiamo raccontato proprio sulle pagine di Calciomercato.com nelle settimane passate, sull’onda di una delle stagioni più complicate per Rafa Leao in maglia rossonera e per il Diavolo in generale.Il reparto offensivo sarà oggetto di ritocchi importanti e uno dei profili sui quali i londinesi si stanno informando è quello del classe ‘97, già cercato senza fortuna nell’estate 2022. Quella successiva alla conquista del suo primo e unico Scudetto col Milan, da assoluto MVP della Serie A. Ad oggi, non si è andati oltre questo sondaggio, anche perchéMa l’idea di una suggestiva staffetta tra una realtà del presente come Leao e un giovanissimo portoghese in rampa di lancio come Geovany Quenda è da tenere in assoluta considerazione.