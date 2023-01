La prematura scomparsa di Gianluca Vialli ha sconvolto il mondo del calcio internazionale. Il 58enne, vinto da un tumore al pancreas, ha lasciato un vuoto indelebile tra i tifosi di tutti i suoi club - Juventus, Chelsea e Sampdoria -. La straordinaria dimostrazione d’amore verso il campione azzurro viene testimoniata dalla commovente processioni di tifosi londinesi che, fuori da Stamford Bridge, stanno omaggiando Vialli con fiori, lettere e maglie commemorative. In attesa dei funerali che si terranno a Londra – in forma strettamente privata – e della cerimonia religiosa a Cremona,, i Blues stanno preparando un omaggio da vera leggenda.



L’OMAGGIO - Per la sfida di FA Cup di questa sera – dove il Chelsea se la vedrà con il Manchester City – ci sarà un minuto di applausi per Vialli e la squadra di Potter, durante il match, indosserà una fascia nera al braccio. I giocatori, nel corso del riscaldamento, indosseranno la maglia "9 Vialli". Lo stesso accadrà per la sfida casalinga contro il Crystal Palace di domenica prossima.