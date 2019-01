Dopo Barcellona e Atletico Madrid, anche il Chelsea rischia il blocco del mercato. Il motivo è sempre lo stesso: il tesseramento di giocatori stranieri minorenni. Come riporta il Guardian, infatti, la Fifa sta indagando su presunte violazioni di regole riguardanti l'acquisizione di più di 100 giocatori arrivati fuori dai confini britannici



PIU' DI 100 GIOVANI - Il tutto era iniziato lo scorso anno, quando erano stati segnalati 25 casi di giocatori ingaggiati la scorsa stagione. Dopo un'ulteriore verifica, la commissione disciplinare della Fifa ha deciso di indagare più a fondo, analizzando più anni e dai libri, mostrati dal Chelsea alla commissione disciplinare, sono stati evidenziati più di 100 casi.



REGOLE VIOLATE - Di base, i club non possono ingaggiare giocatori stranieri di età inferiore ai 18 a meno che i loro genitori non siano emigrati per motivi slegati dal calcio o che il paese nativo del giocatore sia a non più di 50 km dal confine nazionale (altra eccezione riguarda giocatori tra i 16 e i 18 anni che si trasferiscono all'interno dell'Unione Europea). La Fifa sta elaborando la decisione finale, con il rischio concreto del blocco del mercato, cosa già vista in passato.



POSIZIONE DEL CHELSEA - Il club, in cui allena Maurizio Sarri, ha spiegato che ha cooperato con la Fifa, in modo chiaro e limpido, difendendosi, spiegando che molti dei giocatori al centro di questa battaglia fanno parte dell'academy e sono in prova, senza aver firmato alcun contratto. La Fifa indaga e si muove, il Chelsea trema.