Secondo il The Sun in Inghilterra, il Chelsea ha messo nel mirino il terzino sinistro della Juventus, Alex Sandro e questa potrebbe rappresentare una forte indicazione sia per il club bianconero che per l'Inter. La volontà dei Blues di arrivare a un esterno mancino conferma la volontà di piazzare in uscita uno o entrambi gli attuali esterni: Emerson Palmieri e Marcos Alonso.