Il Chelsea s'inserisce nella corsa per il giocatore del Montpellier, Elye Wahi. Una delle idee anche per l'attacco dell'Inter, il francese di origini ivoriane potrebbe essere una delle prime operazioni che i Blues architettano con lo Strasburgo, da poco passato nelle mani, anch'esso, di Todd Boehly e del suo gruppo.



IL PIANO - La squadra di Pochettino infatti starebbe pensando di prendere Wahi e, come riporta The Athletic, di prestarlo poi al club di Ligue 1. Sul 20enne ci sono anche Psg e Atletico Madrid per un giocatore che ha fatto registrare 19 gol in 33 gare nella massima serie francese nella passata stagione. Il prezzo dell'affare dovrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro. Wahi avrebbe espresso la volontà di giocare con regolarità e per questo motivo il Chelsea vorrebbe parcheggiarlo in Francia. Lo Strasburgo ha scelto Vieira sulla propria panchina e si appresta ad accogliere anche Angelo Gabriel, ultimo acquisto del Chelsea e destinato allo stesso percorso che a Stamford Bridge si augurano per Wahi.