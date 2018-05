Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus nel corso del mercato estivo. Nonostante il Principino resti legatissimo ai colori bianconeri, è ormai ai margini tra le scelte di Massimiliano Allegri e la sua conferma in panchina potrebbe costringerlo a un addio. Secondo quanto riportato da TalkSPORT in Inghilterra, il Chelsea sarebbe tra le squadre interessate ad assicurarselo per rinforzare il centrocampo, anche se tutto dipende dalla permanenza o meno di Antonio Conte in panchina.