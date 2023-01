533 milioni spesi fino ad oggi, altri 120 per strappare con la forza Enzo Fernandez al Benfica, dopo che un primo assalto da 127 in più esercizi è stato respinto dai portoghesi: a quanto pare il Chelsea vuole a tutti i costi il miglior giovane dei Mondiali in Qatar, e sta pensando di versare l'astronomica cifra di 120 milioni di euro tutti in una volta nelle casse del presidente Rui Costa.



ZONA GRIGIA - Il conto è pronto a salite a 653 milioni in due sessioni di mercato, e non c'è nulla che la FIFA possa fare: i contratti lunghi che la Federazione inglese permette ai suoi club non sono espressamente vietati dal massimo organo calcistico, che presto correrà ai ripari, ma non potrà mai farlo in maniera retroattiva.