Porte girevoli in casa Chelsea. Ai due co-ds Paul Winstanley e Laurence Stewart la proprietà ha chiesto di prendere un super attaccante e, per farlo, come riporta The Athletic, i due sono pronti a svendere i talenti del proprio settore giovanile. Gli obiettivi sono Toney, Boniface ma soprattutto Osimhen, nonostante il fresco rinnovo col Napoli.



SVENDITA - Da Trevoh Chalobah, che interessa alla Roma e ha più volte fatto intendere di gradire la Serie A e la corte in passato dell'Inter, a Conor Gallagher, cui Pochettino ha anche affidato la fascia da capitano ma che potrebbe partire per 40 milioni. Ma sul mercato ci sono anche Ian Maatsen, che piace al City di Guardiola, Malang Sarr e Alex Matos: bussare in questo periodo a Stamford Bridge potrebbe convenire.