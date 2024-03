Il Chelsea vola in semifinale di FA Cup: 4-2 al Leicester, decisivo Chukwuemeka

Redazione CM

Il Chelsea vola a Wembley. I Blues diventano la terza squadra qualificata alle semifinali di FA Cup. Sorride, quindi, la formazione di Mauricio Pochettino, che riesce ad avere la meglio per 4-2 sul Leicester di Maresca e strappa il pass per il penultimo atto della competizione nazionale inglese.



LA PARTITA - Doppio vantaggio dei Blues già nel primo tempo, con Marc Cucurella e Cole Palmer e pure un calcio di rigore fallito da Sterling. Avvio di ripresa di grande rimonta delle Foxes, che beneficiano di un'autorete di Disasi (un retropassaggio dalla trequarti che ha beffato Sanchez) e poi trovano l'immediato pari al 62' con Mavididi. Al 73', però, l'episodio che taglia le gambe al Leicester, l'espulsione di Doyle. Nel recupero ecco quindi lo spazio per la festa dei londinesi, che trovano altre due reti: prima con Chukwuemeka e infine con Madueke, ufficializzando il proprio passaggio in semifinale.