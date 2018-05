Dopo l'annata disputata, in prestito, nelle fila del Chievo, Nenad Tomovic potrebbe continuare la propria carriera a Verona. Come riportato da L'Arena, i gialloblu vorrebbero prolungare l'accordo con la Fiorentina, proprietaria del cartellino, per una permanenza del serbo. In cambio, la società veneta potrebbe proporre un'opzione su Fabio Depaoli, da tempo seguito dai toscani.