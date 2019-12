La trattativa tra il Chievo Verona e il Torino per Vincenzo Millico può ripartire: dopo che nelle ultime ore della sessione estiva del calciomercato il passaggio in prestito dell'attaccante al club veneto era sfumato ora nel mercato di gennaio l'affare potrebbe concretizzarsi.



Millico finora ha avuto poco spazio nella squadra di Walter Mazzarri, per questo motivo una sua cessione in prestito a gennaio è sempre più probabile. Il Chievo Verona è la principali candidata ad acquistare il giocatore.