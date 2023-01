Alessandro Zerbi, responsabile dell'unità operativa di chirurgia pancreatica all'Humanitas di Milano, è il professore che ha operato per la prima volta Gianluca Vialli dopo la scoperta del tumore. Era il 2017 e il professore, che rimosse il tumore al pancreas all'ex campione di Samp, Juve e Chelsea, ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport la battaglia di Vialli.



LA NOTIZIA - Il professor Zerbi ha spiegato che Vialli aveva preso la notizia "con grande coraggio e lucidità. Ha anche raccontato questa sfida in un libro, che mi mandò. L’intervento era andato tecnicamente bene, tanto è vero che Vialli è tornato a casa dopo pochi giorni anche grazie al suo fisico allenato. Le cure post-operatorie sono state eseguite a Londra, dove abitava. Purtroppo si trattava di una neoplasia particolarmente aggressiva e, come tutti i tumori, poteva ripresentarsi".



LA MALATTIA - Le statistiche dicono che solo l’8% dei malati con un carcinoma pancreatico è vivo a cinque anni dalla diagnosi: "Il tumore è biologicamente più aggressivo di altri, inoltre la sua sede anatomica profonda nell’addome e il fatto che sia sprovvisto di una capsula fa sì che le cellule tumorali pancreatiche possano diffondersi nell’organismo precocemente. A questo si aggiunga la difficoltà della diagnosi, che il più delle volte è tardiva in mancanza di sintomi precoci. La ricerca scientifica sta andando avanti per migliorare la prognosi della malattia e la diagnosi e, negli ultimi anni, stiamo registrando progressi tangibili".