Domenica, contro il Sassuolo, Giovanni Simeone potrebbe essere messo a parte. Non segna dal 19 settembre e - secondo quanto scrive La Nazione, supportata anche da Il Corriere dello Sport - l'argentino deve capire che il posto fisso da punta centrale non è un diritto divino, quindi se Thereau è il suo sostituto gli si dia spazio. Oppure c’è Vlahovic, giovanissimo che ancora non si è visto, mentre anche Chiesa potrebbe essere un profilo buono (all’occorrenza) per prendere il posto al 'Cholito'.