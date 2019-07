Il CIES Football Observatory lancia il sasso. Dall'istituto con sede a Neuchâtel, specializzato in alti studi sul calcio, è partito martedì un tweet inusuale, destinato a generare polemiche.I comunicati ufficiali diramati attraverso i siti ufficiali delle due società non ne fanno menzione, e il solo dettaglio su cui entrambi i testi concordano riguarda la formula di trasferimento: cessione temporanea con obbligo di riscatto ( https://www.inter.it/it/news/94759/andrea-pinamonti-al-genoa https://genoacfc.it/genoa-cfc-comunicato-stampa-8/ ). Come sempre, per conoscere le cifre reali bisognerà aspettare la pubblicazione dei bilanci ufficiali delle due società. E tuttavia i precedenti della scorsa stagione dicono che le cifre messe in circolazione attraverso la stampa coincidono grossomodo con quelle reali. Dunque, diamo per buono che effettivamente il Genoa paghi all'Inter 18 milioni di euro (più eventuali bonus) per Pinamonti.Rispetto a questo affare di calciomercato, il tweet pubblicato sull'account del CIES entra nel campo di una polemica da tifoserie che duellano via social media, o da testate d'informazione che (in numero decrescente) non si fermano a registrare i movimenti di calciomercato ma piuttosto provano a analizzarli. Il tweet parla infatti di una “cifra ampiamente e artificialmente inflazionata” (“highly and artificially inflated fee”), e aggiunge un altro paio di considerazioni. La prima:. La seconda:E in questo senso il testo del tweet chiede chi sarà il prossimo (inteso come sistema calcistico nazionale) a seguire l'esempio.A quest'ultima suggestione, noi di Calciomercato.com abbiamo dato una risposta prima che arrivasse la domanda. https://www.calciomercato.com/news/barcellona-e-valencia-come-chievo-e-cesena-plusvalenze-con-cille-55630 ). Dunque, l'emulazione è già partita.Ma torniamo al messaggio social pubblicato dal CIES Football Observatory, sicuramente eterodosso per tono e contenuti. Come era prevedibile, esso ha scatenato reazioni da opposte tifoserie. Con gli interisti a rispondere in modo piccato e i sostenitori delle altre squadre a cogliere l'occasione per attaccare una delle società nemiche. Al solito, si è persa l'occasione per condurre via social un dibattito costruttivo su un problema serio.Rispetto a ciò, riteniamo bisogni fare delle puntualizzazioni.È vero che il tweet messo in rete dal CIES Football Observatory faccia riferimento a un trasferimento azionato dall'Inter. Altrettanto vero è però che le indicazioni date nella seconda metà del testo abbiano portata generale.Rispondiamo che, qualunque esempio il Football Observatory avesse scelto, esso avrebbe comunque provocato il disappunto di una tifoseria. Sicché uno vale l'altro e qualunque fra essi va bene se serve a creare consapevolezza del problema. Inoltre è il caso di guardare allo specifico affare e chiedersi se davvero la valutazione di Pinamonti sia così esagerata. Rispondiamo che si è visto di peggio, sia sul versante interista che su altri versanti. Rimanendo sul fronte interista, vi sono state altre operazioni fra quelle concluse entro la data fatidica del 30 giugno che sembrano più opinabili. https://www.calciomercato.com/news/sturaro-18-milioni-per-un-infortunato-ecco-l-asse-juventus-genoa-18740 ). Detto ciò,Ma riguarda anche altre società. Per esempio,Riguardo alla correttezza dei valori attribuiti ai calciatori, ribadiamo quanto detto un anno fa durante l'inchiesta in tre puntate sulle plusvalenze interiste realizzate entro il 30 giugno 2018 ( https://www.calciomercato.com/news/plusvalenzificio-inter-1-il-capolavoro-di-ausilio-da-santon-a-za-80593 https://www.calciomercato.com/news/plusvalenzificio-inter-3-i-casi-dimarco-e-gravillon-fair-play-fi-86291 ): sarà il campo il campo a dire quanti fra essi siano credibili e quanti esagerati.. Non c'è società professionistica che non sia dipendente da questa droga finanziaria, il cui effetto è scaricare sugli esercizi futuri le magagne del presente. Ciò che si fa sperando nel frattempo le cose si aggiustino, ma senza compiere alcuna azione concreta per aggiustarle.Ci sarebbe un altro livello di lettura, per quel tweet del CIES Football Observatory.Si tratta di una lettura di carattere politico.L'istituto di Neuchâtel è un centro studi indipendente, ma legato alla Fifa. La sua nascita avviene nel 1995 grazie a una joint venture fra la confederazione mondiale del calcio e l'Università di Neuchâtel. Nessuno mette in dubbio la serietà degli studiosi del Football Observatory, professionisti di altissimo spessore., a sua volta tornata a livelli di debolezza simili agli anni immediatamente successivi allo shock della Sentenza Bosman. Una confederazione ostaggio dell'ECA e balbettante davanti all'European Leagues. Metteteci pure che Michele Uva è uno dei suoi vicepresidenti, e il quadro è completo. Rispetto a questa situazione di tensione fra i due principali attori istituzionali del calcio mondiale, il tweet partito dal CIES Football Observatory assume un significato particolare. Non dubitiamo che esso non abbia finalità politiche.@pippoevai