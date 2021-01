Dopo la vittoria nella Coppa Sudamericana con il Defensa y Justicia, per Hernan Crespo possono aprirsi le porte del Cile. Il presidente del club argentino, Josè Lemme, ha confermato di aver ricevuto una richiesta da parte della federcalcio cilena per liberare il Valdanito e averlo come nuovo commissario tecnico. Lo stesso Crespo si è riservato di dare risposta e commenta: "Devono parlarne fra presidenti - riporta Ansa -. Poi Lemme mi comunicherà quali sono le sue intenzioni".