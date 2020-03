Nonostante le preoccupazioni crescenti di un rinvio forzato anche delle Olimpiadi a causa dell'emergenza Coronavirus, il CIO ha diffusa una nota in merito agli ultimi sviluppi: "Il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi. Continueremo a supportare gli atleti, consultando i rispettivi comitati olimpici nazionali. Restiamo pienamente impegnati per Tokyo 2020 e, con oltre quattro mesi, non è necessario prendere decisioni drastiche in questa fase". La cerimonia di apertura di Tokyo 2020 è prevista per il prossimo 24 luglio.