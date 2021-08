che apre la stagione del calcio inglese., precisamente 117:è entrato a venticinque minuti dalla fine eDecisivo l’errore di Aké, centrale difensivo del City, che alle prese con un comodo disimpegno, si è fatto intercettare la palla in area proprio da Iheanacho per poi stenderlo con un intervento a forbice. Rigore netto chequando ha messo alle corde l’avversario sprecando almeno un paio di gol.Nella ripresa, migliore è stata la partenza del City che ha propiziato tre occasioni (di cui una clamorosa) con Mahrez, poi i cambi (sei a quattro per il Leicester) hanno reso la gara un confronto a chi sbagliava di più sul piano dell’impostazione e del palleggio. Non a caso è stato un errore marchiano a schiodare la partita da uno 0-0 che stava conducendo dritti verso la soluzione ai rigori.Il City, da formazione teoricamente favorita, ha cominciato meglio (punizione di Gundogan deviata da Schmeichel, spericolato salvataggio di Soyuncu su cross di Mendy) per poi sparire gradualmente dalla scena. Guardiola ha schierato il tradizionale 4-3-3 con Fernandinho centrale di centrocampo, Ferran Torres finto centravanti e Mahrez incursore che parte da destra.Dall’altra parte Rodgers ha scelto d’abitudine il 4–2-3-1. Due i centrali di centrocampo (Ndidi e Tielemans), una linea di trequartisti incentrata su Maddison, Barnes e Perez con Vardy unica punta.L’attaccante ha sprecato l’occasione più grossa nel finale di primo tempo (45’) con un tiro in diagonale da due passi che il portiere Steffen ha deviato con una mano contro il palo. Ma prima (18’) era stato Perez a mancare malamente il tocco su tiro di Tielemans e, subito dopo (23’), ancora Vardy a chiudere con un tiro da due passi addosso a Steffen.Mentre il City cercava una difficile continuità nel palleggio, il Leicester agiva con rapide incursioni sulla sinistra (bravo Barnes) e azioni in verticale a cercare Vardy (poco lucido).A fine primo tempo, dunque, la squadra di Rodgers aveva un possesso palla di poco inferiore al City (48 contro il 52 per cento), ma più tiri in porta (7-6) e decisamente più pericolosi.e Mahrez si è messo subito in evidenza con un paio di tiri e poi, verso la metà del secondo tempo, con una fuga in contropiede (il Leicester aveva sprecato un calcio d’angolo portando troppi uomini nell’area avversaria) si è presentato quasi solo davanti a Schmeichel tirando alto.Il City, in questa fase, ha fatto meglio sia per il possesso che per la manovra, ma è mancato clamorosamente sotto rete. Giocare senza centravanti indicando lo spazio come soluzione può essere una grande trovata mediatica, ma un attaccante serve e il City, almeno quello di ieri, non ne aveva.Il rigore è stato un episodio, l’errore di Ake un incidente, ma il Leicester ci aveva provato di più e, seppure per un’incollatura, stava davanti al City.La Premier promette spettacolo e, magari, quest’anno il vincitore non sarà più così scontato