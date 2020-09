Il. Si tratta dell'Esperance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), nota più semplicemente comeLafra la holding manovrata da Abu Dhabi e il presidente(in carica dal 2009 e adesso prossimo all'uscita)e era data ormai in dirittura d'arrivo. Nella mattinata di oggi, 3 settembre 2020,. Il CFG annette un'altra squadra e un altro paese al suo impero, che comprende giàNon è totalitaria quella sul Troyes poiché, come riferisce un articolo pubblicato sul sito dell'Equipe, nel capitale azionario dell'ESTAC. Costui è un trentottenne uomo d'affari e finanziere che un anno fa aveva già fatto ingresso nel calcio comprando il Vannes (), squadra che milita in National 2 (categoria dilettantistica).E visti gli interessi economici dei soggetti che controllano il club è facile pensare che quel CdA diventi il terreno per discutere di affari d'alto (e altro) livello.Per quanto riguarda la squadra,Sempre stando a quanto sostiene l'Equipe, il direttore sportivodovrebbe essere in uscita. Manterrebbe invece il posto l'allenatore, che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2023. Ma il tecnico potrebbe ritrovarsi come supervisore un uomo di fiducia della nuova proprietà. I pronostici vanno su Erick Mombaerts, che tornerebbe nel proprio paese (l'ultimo club allenato in Francia è stato il Le Havre)