Il City Group si allarga ancora: dopo Manchester City, Girona e Palermo accordo UFFICIALE con l'Istanbul Basaksehir

Manchester City (1º settembre 2008)

New York City FC (21 marzo 2013) USA

Melbourne City (23 gennaio 2014) Australia

Yokohama Marinos (20 maggio 2014) Giappone

Montevideo City Torque (5 aprile 2017) Uruguay

Girona (23 agosto 2017) Spagna

Shenzhen Peng City (20 febbraio 2019) Cina

Mumbai City (28 novembre 2019) India

Lommel (11 maggio 2020) Belgio

Troyes (3 settembre 2020) Francia

Palermo (4 luglio 2022) Italia

Bahia (4 maggio 2023) Brasile

Il City Football Group o più semplicemente City Gropu, la società con a capo lo sceicco Mansour e che è proprietaria in primo luogo del Manchester City, si allarga ancora aggiungendo la 14esima società tenuta in gestione. Il City Group è sbarcato ufficialmente in Turchia andando a stringere un accordo di collaborazione (e non di proprietà) con l'Istanbul Basaksheir, la quarta società della città più importante turca e direttamente collegato al primo ministro turco Erdogan. L'Istanbul Basaksheir si aggiunge al già citato Manchester City e a questi altri 12 club piuù o meno direttamente controllati dal gruppo.“City Football Group e İstanbul Başakşehir hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione calcistica. L’accordo prevede che Cfc (City Group, ndr) fornirà consulenza su vari progetti calcistici – tra cui strategia calcistica a lungo termine, reclutamento, scouting e metodologia di coaching – poiché il club mira a crescere e lottare per il successo. Cfg fornirà consulenza focalizzata sul raggiungimento di piani a lungo termine e sulla sostenibilità, con indicazioni sulle migliori pratiche per le strategie di reclutamento dei giocatori, lo sviluppo dell’accademia e l’uso di approfondimenti sui dati. A sua volta, la collaborazione aiuterà Cfg ad accrescere le conoscenze e a sviluppare le relazioni in Turchia, una nazione calcistica ambiziosa e sviluppatrice di talenti. Ciò fornirà inoltre a Cfg l’opportunità di collaborare in aree calcistiche emergenti con un club che ha una visione condivisa“.