Il Manchester City mette paura ai tifosi del Napoli e stuzzica Aurelio De Laurentiis. Il club allenato da Pep Guardiola sta pensando seriamente a Kalidou Koulibaly, tanto che in agenda c'è un'offerta da presentare ai partenopei: 95 milioni di euro per il centrale senegalese. DeLa ne vuole di più, non tantissimi: per questo il pericolo di vedere il 26 azzurro lontano da Napoli c'è.



100 MILIONI - Come scrive la Gazzetta dello Sport, la richiesta del presidente dei partenopei è di 120 milioni di euro, ma trattando può partire anche a un prezzo più basso. Il motivo? Il Napoli, come detto dallo stesso De Laurentiis, ha necessità di cedere. E il City, a 100 milioni, è disposto ad arrivarci...