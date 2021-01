. Il neo-direttore generale della, ha salutato ile il Portogallo con un'intervista rilasciata a BenficaTV (BTV) e trasmessa il 31 dicembre , durante la quale ha rilasciato una dichiarazione abbastanza impegnativa: alcuni club portoghesi avrebbero nascosto casi di Covid-19 fra i calciatori Si tratta del passaggio più forte in un'intervista che per il resto rispetta il canone del dolce addio fra due parti che sono state molto bene insieme e si separano soltanto perché una delle due si vede offrire una prospettiva più allettante.Da soggetto che vive in prima persona il virus, il dg giallorosso ha pronunciato parole sferzanti, mettendola sul piano della diversa propensione etica e alla: “All'inizio della pandemia abbiamo deciso che il Benfica, per dare l'esempio e essere un club eticamente responsabile, concordasse coi calciatori e le loro famiglie che in caso di positività al Covid-19 si dicesse chi fosse il contagiato. L'intento era quello di dare l'esempio e non stigmatizzare le persone che hanno contratto il Covid, anche perché si tratta di una questione che va al di là del calcio e delle rivalità.a”. Quindi, sollecitato a dire se a suo giudizio vi siano stato club che hanno nascosto dei casi di Covid, Tiago Pinto ha affermato: “Non ho alcun dubbio. E dato che i casi del Benfica hanno avuto un trattamento differente, oggi sono pentito della scelta che abbiamo fatto”.Dichiarazioni che si mantengono sul generico, ma che conoscendo lo specifico della realtà calcistica portoghese hanno destinatari ben riconoscibili. Le reazioni non tarderanno a arrivare.@Pippoevai